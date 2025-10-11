Se Registraron Dos Ataques en León, Guanajuato; Hay un Muerto y Tres Heridos
Un hombre falleció y tres personas resultaron lesionadas en dos ataques armados en distintas colonias de León, Guanajuato, entre los lesionados hay una mujer.
Dos ataques armados dejaron tres personas heridas y uno muerto en diferentes colonias de la ciudad de León, Guanajuato.
El primero de los ataques ocurrió en la calle Francisco Ortega de la colonia León 1 donde un joven de 19 años sufrió un disparo en una pierna, derivado de una riña, según explicaron testigos.
La agresión fue cometida por dos jóvenes que se trasladaban en una motocicleta, misma en la que huyeron tras el ataque; el herido fue trasladado a recibir atención médica.
Mujer de 22 años sobrevive a un ataque armado
En otro hecho cerca de las 3:40 de la tarde una mujer de 22 años de nombre Lizbeth, fue herida con disparos de arma de fuego, en la esquina de las calles Balcón de Los Rabijuncos y Balcón de las Luciérnagas, de la colonia Balcones de la Joya.
La mujer fue trasladada para recibir atención médica, mientras que los responsables se daban a la fuga en una motocicleta.
En este hecho de manera extra oficial trascendió la detención de dos presuntos responsables de la agresión.
Hombres armados disparan contra dos jóvenes, muere uno de ellos
Una hora más tarde; a las 4:40 de la tarde en la calle Jerez de Lanzarote intersección con la calle Valle de Santiago, de la colonia Valle de Jerez, dos hombres fueron baleados al interior de un domicilio.
Uno de los jóvenes murió en el lugar mientras que otro de nombre Alejandro fue trasladado en estado grave a recibir atención médica.
De acuerdo con testigos, dos hombres en motocicleta entraron al domicilio y activaron al menos 5 ocasiones su arma, luego huyeron.
Información de Alberto Martínez
JIPV