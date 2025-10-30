Inicio Bajio Intento de Asalto Termina en Choque Con Iglesia y Una Mujer Lesionada en Salamanca, Guanajuato

Intento de Asalto Termina en Choque Con Iglesia y Una Mujer Lesionada en Salamanca, Guanajuato

Una mujer que sufrió de un intento de asalto cuando manejaba su camioneta sobre el bulevar Las Reynas en Salamanca, Guanajuato chocó en la pared de una Iglesia al presentar una crisis nerviosa.

De los responsables no se tiene su paradero.

Una mujer chocó contra la pared de una Iglesia tras huir de un intento de asalto por hombres armados en el bulevar Las Reynas en Salamanca, Guanajuato, no hay detenidos por los hechos.

La madrugada de este jueves se registró un intento de asalto a una mujer que conducía un vehículo compacto en Salamanca, Guanajuato

Los hechos se registraron cuando manejaba la mujer por el bulevar Las Reynas sobre su auto blanco. 

Mujer choca cuando intentaba evitar ser asaltada 

Al percatarse de que querían asaltarla, la mujer se precipitó y manejó sin control para impactarse en contra de la pared de la Iglesia de María Reina de La Paz. 
  
El golpe causó que la barda del recinto religioso se cayera, quedando el coche dentro del templo.

Conductora sufre crisis nerviosa por intento de asalto 

Tras el choque testigos llamaron al Sistema de Emergencias 911 para reportar los hechos. Elementos de distintas corporaciones acudieron al lugar para atender a la víctima y para resguardar la zona. 

Integrantes de Seguridad Pública Municipal realizaron las indagatorias para esclarecer los hechos

De los presuntos responsables no se tiene su paradero a pesar de haberse implementado un operativo de búsqueda.

 

Información de Alejandro Gibran Chichipan 

