Intento de Asalto Termina en Choque Con Iglesia y Una Mujer Lesionada en Salamanca, Guanajuato

La madrugada de este jueves se registró un intento de asalto a una mujer que conducía un vehículo compacto en Salamanca, Guanajuato.

Los hechos se registraron cuando manejaba la mujer por el bulevar Las Reynas sobre su auto blanco.

Mujer choca cuando intentaba evitar ser asaltada

Al percatarse de que querían asaltarla, la mujer se precipitó y manejó sin control para impactarse en contra de la pared de la Iglesia de María Reina de La Paz.



El golpe causó que la barda del recinto religioso se cayera, quedando el coche dentro del templo.

Conductora sufre crisis nerviosa por intento de asalto

Tras el choque testigos llamaron al Sistema de Emergencias 911 para reportar los hechos. Elementos de distintas corporaciones acudieron al lugar para atender a la víctima y para resguardar la zona.

Te podría interesar: Delincuencia Obliga a Empresarios a Quitar Cámaras de Seguridad en Celaya, Guanajuato

Integrantes de Seguridad Pública Municipal realizaron las indagatorias para esclarecer los hechos.

De los presuntos responsables no se tiene su paradero a pesar de haberse implementado un operativo de búsqueda.

Historias recomendadas:

Información de Alejandro Gibran Chichipan

JIPV