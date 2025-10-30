Intento de Asalto Termina en Choque Con Iglesia y Una Mujer Lesionada en Salamanca, Guanajuato
Una mujer que sufrió de un intento de asalto cuando manejaba su camioneta sobre el bulevar Las Reynas en Salamanca, Guanajuato chocó en la pared de una Iglesia al presentar una crisis nerviosa.
Una mujer chocó contra la pared de una Iglesia tras huir de un intento de asalto por hombres armados en el bulevar Las Reynas en Salamanca, Guanajuato, no hay detenidos por los hechos.
Mujer Choca Con la Barda de Una Iglesia al Huir de un Intento de Asalto en Salamanca, Guanajuato
La madrugada de este jueves se registró un intento de asalto a una mujer que conducía un vehículo compacto en Salamanca, Guanajuato.
Los hechos se registraron cuando manejaba la mujer por el bulevar Las Reynas sobre su auto blanco.
Mujer choca cuando intentaba evitar ser asaltada
Al percatarse de que querían asaltarla, la mujer se precipitó y manejó sin control para impactarse en contra de la pared de la Iglesia de María Reina de La Paz.
El golpe causó que la barda del recinto religioso se cayera, quedando el coche dentro del templo.
Conductora sufre crisis nerviosa por intento de asalto
Tras el choque testigos llamaron al Sistema de Emergencias 911 para reportar los hechos. Elementos de distintas corporaciones acudieron al lugar para atender a la víctima y para resguardar la zona.
Integrantes de Seguridad Pública Municipal realizaron las indagatorias para esclarecer los hechos.
De los presuntos responsables no se tiene su paradero a pesar de haberse implementado un operativo de búsqueda.
