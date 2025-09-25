Mujer Embarazada a Punto de Dar a Luz Sufre Accidente Junto a su Familia en San Felipe, Guanaju

Alrededor de las 7:30 de la noche de este pasado miércoles 24 de septiembre se presentó un accidente vehicular en donde cuatro personas resultaron lesionadas.

Una mujer embarazada era trasladada para dar a luz

Entre las víctimas se encuentra una mujer embarazada que era a quien trasladaban de San Felipe a León, Guanajuato para dar a luz. Los hechos se registraron en la carretera San Felipe - León, a la altura del kilómetro 12 en la Sierra de Lobos.

La camioneta dio dos vueltas al salir de la carretera

De acuerdo a testigos, la camioneta que trasladaba a un hombre, su esposa embarazada, su cuñada y su suegra se salió del camino causando la volcadura dando dos vueltas.

Conductores que pasaban por el lugar reportaron el accidente a la Central de Emergencias 911, algunos bajaron para tratar de brindar ayuda.

Al lugar llegar paramédicos, quienes de manera urgente, trasladaron a la señora embarazada a un hospital, así como los demás lesionados para su valoración. Hasta el momento se desconoce la mecánica del accidente o la causa de que el conductor perdiera el control de la camioneta.

Información de Alejandro Gibran Chichipan

