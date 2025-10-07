Mujer es Atacada por su Pareja Tras Discusión en León, Guanajuato

La tarde del pasado domingo 5 de octubre se registró una riña entre una pareja en el interior de su casa ubicada en la colonia La Luz.

Vecinos señalaron haber escuchado gritos y una pelea dentro de la casa por lo que pidieron el apoyo de las autoridades municipales de León, Guanajuato.

Hombre apuñala a su esposa en su casa

Al arribar elementos de la Policía Municipal, se percataron de que era necesario una ambulancia pues se encontraba una mujer con lesiones por arma blanca.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos sacaron a la señora de su casa con heridas en la pierna izquierda, brazo izquierdo y abdomen. Al ser entrevistada por las autoridades indicó que su esposo la agredió tras una discusión que tuvieron.

La víctima también presentó golpes en el cuerpo

Además de las lesiones por arma blanca, también presentó golpes en distintas partes del cuerpo por parte de su esposo de 45 años de edad.

