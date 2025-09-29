Inicio Bajio Mujer Fallece al ser Atropellada en la Carretera Silao - León, Guanajuato, Un Hombre Esta Herido

Una pareja fue atropellada cuando circulaban en su motocicleta por la carretera Silao - León la noche del pasado domingo, la mujer perdió la vida en el lugar y el hombre fue trasladado al hospital.

El hombre fue trasladado a un hospital grave de salud.

Una pareja fue atropellada cuando cruzaba la carretera Silao - León a la altura de un parque acuático en Silao, Guanajuato, la mujer perdió la vida, el hombre fue llevado a un hospital.

La noche del pasado domingo 28 de septiembre, una pareja sufrió un accidente cuando circulaban en una motocicleta por la carretera Silao - León a la altura de un parque acuático. 

Una mujer de 24 años de edad y un hombre iban en su moto por la orilla de la carretera a alrededor de las 10:00 de la noche del domingo

Camioneta impacta a la motocicleta por detrás

Fue una camioneta de transporte de personal la que impactó a la pareja por detrás de la motocicleta provocando el atropellamiento de la pareja. Testigos de los hechos llamaron de inmediato a la central de emergencias 911 para pedir apoyo de elementos de seguridad y rescate

Te podría interesar: Tráiler se Quema en la Carretera Silao - León en el entronque a Comanjilla en Silao, Guanajuato

Mujer queda atrapara entre las llantas

La mujer quedó atrapada entre las llantas de la camioneta, mientras que el hombre fue lanzado varios metros adelante. 

Al lugar llegaron integrantes de corporaciones como Seguridad Pública y Bomberos, quienes se encargaron de acordonar el área y atender a las víctimas respectivamente. 

Sin embargo, la mujer que respondía al nombre de América, ya no contaba con signos vitales, por lo que se le notificó a las autoridades estatales. Mientras que el hombre fue llevado a un hospital para recibir atención a sus heridas. 

El cuerpo de América fue levantado por elementos del Servicio Médico Forense siendo trasladado a sus instalaciones en Guanajuato, Capital donde se le practicará la autopsia de ley.

 

Información de Alejandro Gibran Chichipan 

