Mujer es Asesinada a Disparos al Interior de su Casa en Salamanca, Guanajuato

Alrededor de las 8:30 de la noche del pasado jueves 20 de noviembre se registró un ataque a balazos dentro de una casa en Salamanca, Guanajuato.

Los hechos se registraron en la calle San Luis de La Paz de la colonia Guanajuato donde vecinos escucharon varias detonaciones por arma de fuego.

Causando que se pidiera apoyo a elementos de seguridad y rescate denunciando el ataque a la Central de Emergencias 911.

Vecinos localizaron el cuerpo de la mujer sin vida en Salamanca, Gto

Habitantes de la zona señalaron que al acercarse al domicilio pudieron ver a una mujer tirada en el suelo con lesiones de arma de fuego. Elementos de Policía municipal fueron los primeros en llegar al lugar para acordonarlo y resguardar la zona.

Para que paramédicos pudieran brindar atención médica a la persona lesionada, sin embargo solo pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales.

Activan operativo tras ataque armado contra mujer

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato arribaron al lugar para comenzar con la apertura de una carpeta de investigación.

Mientras integrantes de la Guardia Nacional y de la Policía municipal implementaron un operativo de búsqueda pero no tuvo éxito.

Te podría interesar: Empresarios Guanajuatenses Preocupados por Advertencia de Canadá Para Viajar a México

El cuerpo de la mujer fue trasladado por personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) a Guanajuato, Capital a un anfiteatro para practicarle la necropsia de ley.

Historias recomendadas:

Información de Alejandro Gibran Chichipan

JIPV