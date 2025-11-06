Mujer es Atacada a Disparos por Sujetos Armados en León, Guanajuato

La noche del pasado miércoles se registró un ataque armado en el bulevar Tellez Cruces en León, Guanajuato quedando como víctima una joven de 19 años.

Eran casi las 10:00 de la noche cuando hombres armados se le acercaron a una mujer casi en la esquina del bulevar Tellez Cruces e Hilario Medina.

Jessica recibió varios impactos de arma de fuego en el cuerpo

Sin mediar palabra le comenzaron a disparar para de inmediato huir en una motocicleta con destino desconocido.

Vecinos de la zona llamaron a la Central de Emergencias 911 denunciando que escucharon detonaciones por arma de fuego.

Sin embargo, desconocían aún la identidad de la víctima, pero al salir de sus casas para ver lo sucedido detectaron que la mujer era Jessica, conocida en la zona.

La víctima quedó tirada en una banqueta en el bulevar Tellez Cruces

Elementos de diversas corporaciones de seguridad y rescate arribaron al lugar señalado para brindar atención a los lesionados. Paramédicos encontraron tirada en la banqueta a Jessica con impactos de bala en el estómago por lo que fue estabilizada.

Te podría interesar: Estudiantes Manifestantes del Instituto Tecnológico de León, Guanajuato Temen por su Integridad

Para después trasladarla a un hospital donde fue diagnosticada como grave de salud por las heridas presentadas.

Agentes estatales de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato fueron los encargados de realizar la apertura de una carpeta de investigación.

Historias recomendadas:

Información de Alejandro Gibran Chichipan

JIPV