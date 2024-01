Las tortillas no pueden faltar en la mesa de los mexicanos, suelen ser el mejor complemento para una rica comida.

Pero, su precio ha causado controversia en los últimos días; en un recorrido realizado por algunas colonias de León, Guanajuato, se pudo apreciar que el kilo en todas las tortillerías visitadas se encuentran en 22 pesos.

Y es que los insumos han ido en aumento, afectando a los encargados de producir este alimento y por consecuencia a los consumidores, pero otro sector que también ha sido golpeado son los taqueros, ya este producto es fundamental para sus ventas y para mantener al cliente no pueden incrementar el costo de taco.

No tenemos precio especial si nos afecta muchísimo el precio del maíz del grano, si nos perjudica porque no es por hablar de los tortilleros, pero cumplen con decir, le voy a subir uno o dos pesos, pero no podemos subir el precio.