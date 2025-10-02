Captan en Video a Presuntos Ladrones que Asaltan y Roban Negocios y Casas en León, Guanajuato

Habitantes de la comunidad de San Juan de Otates en León, Guanajuato piden el apoyo de las autoridades de Seguridad Pública Municipal ante el incremento en robos a casas, negocios y asaltos con mano armada.

Desde hace aproximadamente 3 meses es que se ha registrado el aumento de hechos delictivos, siendo la calle principal de la comunidad donde más se registran estos hechos.

Cámaras de seguridad captan el robo a negocios y casas

Los asaltos y robos a negocios y casas han sido grabados en videos de cámaras de seguridad instaladas en diversos domicilios.

“Diario roban tres cuatro o cinco casas, aquí arriba o abajo..la escuela oiga, se llevaban computadoras, mesas, lo que haya se llevan. Las casas les hacen hoyos y se meten”, indicó un habitante.

Te podría interesar: Hombre es Asesinado a unos Metros de Llegar a su Casa en el Barrio de Santiaguito en Celaya

Residentes de San Juan de Otates han pedido el apoyo del gobierno municipal para que se cuente con resguardo policial entre la 1 y las 4:30 de la mañana, sin embargo no han tenido respuesta positiva.

Elementos de la Guardia Nacional apoyan con seguridad

A pesar de que las autoridades municipales no atendieron el reporte de los habitantes de la comunidad, quienes acudieron al apoyo fueron elementos de la Guardia Nacional.

Con esto, las personas que viven en San Juan de Otates esperan que disminuyan los hechos delictivos en las calles de la comunidad.

Historias recomendadas:

Información de Ricardo Preciado

JIPV