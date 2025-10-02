Captan en Video a Presuntos Ladrones que Asaltan y Roban Negocios y Casas en León, Guanajuato
N+
Video de cámaras de seguridad captaron a presuntos ladrones que usan machetes y otras armas blancas para asaltar y robar casas y negocios en San Juan de Otates en León, Guanajuato.
Presuntos ladrones asaltan, entran a casas y negocios con machetes, palancas de metal, armas blancas durante las madrugadas en la comunidad de San Juan de Otates en León, Guanajuato.
Inseguridad en Bajío
Con Machetes Presuntos Ladrones Asaltan y Roban Casa y Negocios en León, Guanajuato
Las Noticias Del Bajio
Asesinan a Hombre en Mientras Desayunaba en un Puesto de tacos en León, Guanajuato
Las Noticias Del Bajio
Atacan a Balazos a Joven Dentro de un Taller en Santiago Maravatío; Fallece al Instante
Las Noticias Del Bajio
Matan a Hombre a Balazos en Calles de la Colonia Valle de Señora en León
COMPARTE:
Habitantes de la comunidad de San Juan de Otates en León, Guanajuato piden el apoyo de las autoridades de Seguridad Pública Municipal ante el incremento en robos a casas, negocios y asaltos con mano armada.
Desde hace aproximadamente 3 meses es que se ha registrado el aumento de hechos delictivos, siendo la calle principal de la comunidad donde más se registran estos hechos.
Cámaras de seguridad captan el robo a negocios y casas
Los asaltos y robos a negocios y casas han sido grabados en videos de cámaras de seguridad instaladas en diversos domicilios.
“Diario roban tres cuatro o cinco casas, aquí arriba o abajo..la escuela oiga, se llevaban computadoras, mesas, lo que haya se llevan. Las casas les hacen hoyos y se meten”, indicó un habitante.
Te podría interesar: Hombre es Asesinado a unos Metros de Llegar a su Casa en el Barrio de Santiaguito en Celaya
Residentes de San Juan de Otates han pedido el apoyo del gobierno municipal para que se cuente con resguardo policial entre la 1 y las 4:30 de la mañana, sin embargo no han tenido respuesta positiva.
Elementos de la Guardia Nacional apoyan con seguridad
A pesar de que las autoridades municipales no atendieron el reporte de los habitantes de la comunidad, quienes acudieron al apoyo fueron elementos de la Guardia Nacional.
Con esto, las personas que viven en San Juan de Otates esperan que disminuyan los hechos delictivos en las calles de la comunidad.
Historias recomendadas:
-
Atacan a Balazos a Joven Dentro de un Taller en Santiago Maravatío; Fallece al Instante
-
Habitantes de San Juan de Abajo Marchan por la Agilizar el Proceso de Escrituración en León, Gto
-
Asesinan a Hombre en Mientras Desayunaba en un Puesto de tacos en León, Guanajuato
Información de Ricardo Preciado
JIPV