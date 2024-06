Propone Gobernador de Guanajuato a Esposa de Fiscal Como Magistrada

El titular de la fiscalía del estado, propuso y autorizó modificaciones al reglamento interno de este órgano autónomo, que le permitirán recibir una pensión superior a los 147 mil pesos mensuales.

Recientemente, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, prefirió no emitir postura, cuando fue consultado sobre el tema.

No tengo comentarios porque es una Fiscalía autónoma y yo no me meto con otros poderes o las decisiones que tomen otros poderes y los organismos autónomos. Si no respeto la autonomía me vería mal”, fueron las palabras del Gobernador de Guanajuato.