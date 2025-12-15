Hombre Muere Tras ser Apuñalado Durante Riña; Ocurrió en Guanajuato

La noche del domingo 14 de diciembre se registró una pelea entre varias personas en calles de la colonia León 1 en León, Guanajuato.

Lo que presuntamente comenzó como un pleito, terminó en tragedia.

La víctima fatal era conocido como “El Reyes”

La noche del domingo, un hombre conocido como “El Reyes”, fue apuñalado en la colonia León 1, cuando se encontraba con otras personas.

De acuerdo con información extraoficial, José, así identificada la víctima, de alrededor de 38 años, se estaba afuera de una casa ubicada sobre la calle Ángel Vázquez Negrete.

José recibió una herida en el cuello por un picahielo

Fue cerca de las 8:00 de la noche, cuando el agresor llegó y comenzó a pelear con su contrincante. Tras un intercambio de palabras, sacó un picahielo y al parecer lo hirió en cuello.

José fue trasladado por sus familiares a las instalaciones de la Cruz Roja, donde confirmaron su fallecimiento.

El atacante huyó del lugar y hasta el cierre de esta edición se no confirmó su detención. El caso se turnó a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para el esclarecimiento de los hechos.

Mientras que integrantes del Servicio Médico Forense se encargaron de trasladar el cuerpo del fallecido a practicarle la necropsia de ley.

