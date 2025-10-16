Robo Armado a Una Tienda Departamental Causó que Encerraran a Clientes en el Baño en León, Gto

La noche del pasado miércoles 15 de octubre alrededor de las 8:30 dos hombres entraron a una tienda departamental en su sucursal de Río Mayo en León, Guanajuato.

Asaltantes encerraron a clientes en los baños y amagaron a empleadas

Con mano armada irrumpieron en el lugar amagaron a las empleadas y empleados para después obligar a entrar a los baños a algunos clientes y ahí encerrarlos.

Los hechos fueron denunciados a la Central de Emergencias 911, por lo que elementos de seguridad de corporaciones municipales, estatales y federales llegaron a resguardar la zona.

Clientes y empleados presentaron crisis nerviosa

Al llegar notaron que algunas personas presentaban signos de crisis nerviosa, por lo que pidieron el apoyo de paramédicos para su atención. Mientras agentes estatales de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato comenzaban con las indagatorias para dar con los responsables.

Fueron decenas de celulares los robados de la tienda departamental

Se pidieron los datos de lo robado a los empleados de la tienda, mientras se rastreaban las cámaras de seguridad del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4).

Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer sobre la detención de los asaltantes, ni la recuperación de los artículos sustraídos.

Solo se dio a conocer que fueron decenas de celulares los robados y no se tuvo que trasladar a algún hospital a ninguna de las víctimas siendo atendidos en el lugar.

