Se Rompe Juego Mecánico en Feria de San Miguel Arcángel en San Felipe, Guanajuato

Lo que pretendía ser una noche de diversión, por poco termina en tragedia durante la Feria en honor a San Miguel Arcángel en San Felipe, Guanajuato, cuando un juego mecánico colapsó y se rompió con dos personas a bordo.

Los hechos ocurrieron la noche del domingo, cuando cientos de personas se dan cita como cada año a la tradicional Feria de San Miguel Arcángel en San Felipe, en la cual los asistentes pueden disfrutar de juegos mecánicos y un sin fin de antojitos.

Te Podría Interesar: “No le Vayan a Robar”: Ladrón Grita antes de Llevarse 13 Mil Pesos de una Tienda en León

Minutos después de las 7 de la noche, los miles de asistentes ya disfrutaban de las atracciones, siendo una de ellas el juego mecánico conocido como el “Booster”, el cual sube a varias personas para elevarlas a una altura mayor a los 15 metros.

Cuando todo parecía realizarse de manera normal, en cierto momento, del “Booster” se escucha un fuerte ruido en las alturas, quebrándose uno de los soportes que transportan a los usuarios.

En ese momento, los asistentes alcanzan a grabar con sus celulares, como la base se rompe, para después chocar los asientes contra la base central, dejando a dos personas atrapadas en ese momento.

Personas quedan atrapadas en el juego en la Feria de San Miguel Arcángel

De inmediato, los testigos no dudaron en llamar a los números de emergencia para reportar los hechos, por lo que en cuestión de minutos, elementos de la Policía Municipal, así como de Protección Civil acudieron al lugar.

Asimismo, bomberos llegaron al lugar, quien en conjunto trabajaron en las labores de rescate, donde se tuvieron que usar grúas para alcanzar a las personas atoradas y poder rescatarlas.

Después de casi 40 minutos que duraron los trabajos para bajarlos, las personas recibieron atención médica por parte de los paramédicos, quienes no presentaban heridas de gravedad.

Historias recomendadas:

NLD