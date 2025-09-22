Inicio Bajio Siete Muertos Dejó Un Ataque Armado Afuera de Una Tienda en Valle De Santiago, Guanajuato

Siete personas fueron asesinadas a balazos cuando se encontraban afuera de una tienda de abarrotes en la comunidad de Las Jícamas en Valle de Santiago.

Siete Personas Fueron Asesinadas en la Comunidad de Las Jícamas en Valle De Santiago, Guanajuato. Foto: Edgar Hernández.

La noche del pasado sábado 20 de septiembre se registró un ataque armado en una de las calles principales de la comunidad de Las Jícamas, perteneciente a Valle De Santiago, Guanajuato.

Eran alrededor de las 7 de la noche cuando se comenzaron a escuchar detonaciones por armas de fuego cerca de la parroquia de la comunidad, afuera de una tienda de abarrotes. 

Ocho personas fueron balaceadas mueren siete 

Fueron 8 las víctimas de los múltiples disparos que alertaron a los habitantes de la localidad, quienes llamaron de inmediato a las autoridades por el número de emergencias 911

Al lugar arribaron elementos de seguridad de distintas corporaciones, quienes acordonaron y resguardaron el área en donde se encontraban los cuerpos lesionados

Paramédicos comenzaron a brindar  atención médica a las personas heridas, sin embargo siete de ellas ya no presentaban signos vitales. Siendo trasladado de manera urgente al único sobreviviente del ataque a un hospital en donde fue reportado como grave de salud. 

Se desconocen las causas del ataque 

Agentes estatales se encargaron de levantar las pesquisas necesarias para dar apertura a una carpeta de investigación y así esclarecer los hechos

Integrantes del Servicio Médico Forense levantaron los 7 cuerpos para trasladarlos a Guanajuato, Capital y practicarles la necropsia de ley. Hasta el momento se desconocen las causas del ataque armado, habitantes de la comunidad señalaron no conocer a las víctimas.

 

Información de Alberto Pallarez

