Siete Muertos Dejó Un Ataque Armado Afuera de Una Tienda en Valle De Santiago, Guanajuato
N+
Siete personas fueron asesinadas a balazos cuando se encontraban afuera de una tienda de abarrotes en la comunidad de Las Jícamas en Valle de Santiago.
COMPARTE:
La noche del pasado sábado 20 de septiembre se registró un ataque armado en una de las calles principales de la comunidad de Las Jícamas, perteneciente a Valle De Santiago, Guanajuato.
Eran alrededor de las 7 de la noche cuando se comenzaron a escuchar detonaciones por armas de fuego cerca de la parroquia de la comunidad, afuera de una tienda de abarrotes.
Ocho personas fueron balaceadas mueren siete
Fueron 8 las víctimas de los múltiples disparos que alertaron a los habitantes de la localidad, quienes llamaron de inmediato a las autoridades por el número de emergencias 911.
Al lugar arribaron elementos de seguridad de distintas corporaciones, quienes acordonaron y resguardaron el área en donde se encontraban los cuerpos lesionados.
Paramédicos comenzaron a brindar atención médica a las personas heridas, sin embargo siete de ellas ya no presentaban signos vitales. Siendo trasladado de manera urgente al único sobreviviente del ataque a un hospital en donde fue reportado como grave de salud.
Te podría interesar: Tres Personas Murieron en San Miguel de Allende, San Felipe y Salamanca, Guanajuato
Se desconocen las causas del ataque
Agentes estatales se encargaron de levantar las pesquisas necesarias para dar apertura a una carpeta de investigación y así esclarecer los hechos.
Integrantes del Servicio Médico Forense levantaron los 7 cuerpos para trasladarlos a Guanajuato, Capital y practicarles la necropsia de ley. Hasta el momento se desconocen las causas del ataque armado, habitantes de la comunidad señalaron no conocer a las víctimas.
Historias recomendadas:
-
Guanajuato es Tercer Lugar en Percepción de Inseguridad a Nivel Nacional
-
Se Descarrila el Tren en San Juan de Abajo en León y Bloquea Camino
-
Asesinan a Comandante de Tránsito al Llegar a su Casa en Celaya, Guanajuato
Información de Alberto Pallarez
JIPV