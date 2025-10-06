Inicio Bajio Dos Hombres Asesinan a Una Persona y son Atropellados Cuando Huían en León, Guanajuato

Dos Hombres Asesinan a Una Persona y son Atropellados Cuando Huían en León, Guanajuato

Dos hombres fueron atropellados después de asesinar a una persona por un amigo de la víctima, siendo trasladados bajo custodia a un hospital.

Los atropellados fueron trasladados a un hospital custodiados.

Un hombre murió tras ser atacado por dos hombres que iban a bordo de una motocicleta en la que intentaron huir, un amigo de la víctima los atropelló en la colonia La Escondida en León, Guanajuato.

La noche del pasado domingo 5 de octubre, se registró un ataque armado en calles de la colonia La Escondida en León, Guanajuato

Como resultado de la agresión, un hombre perdió la vida al instante por las lesiones de bala que recibió quedando tirado en el suelo en las calles Niger y Malecón del Río

Amigo de la víctima atropella a los presuntos responsables 

Un amigo de la víctima fue testigo del ataque por lo que no dudó en usar su vehículo para tratar de alcanzar a los presuntos responsables. Al alcanzarlos los atropelló con su vehículo dejándolos lesionados. Testigos llamaros a la Central de Emergencias 911 reportando los hechos. 

Al llegar elementos de seguridad y rescate se percataron de que ya era segura la zona por lo que paramédicos comenzaron a brindar atención a las víctimas. 

Te podría interesar: Policía Fallecido fue Despedido por Familiares y Amigos en León, Guanajuato

Presuntos responsables fueron trasladados a un hospital bajo custodia

Percatándose de que la persona atacada ya había perdido la vida, sin embargo los presuntos responsables fueron trasladados bajo custodia a un hospital

Mientras que el conductor que atropelló a los agresores fue puesto a disposición de las autoridades pertinentes para deslindar responsabilidades

Agentes estatales se encargaron de abrir una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y del levantamiento del cuerpo y su traslado a un anfiteatro en Guanajuato, Capital

 

Inseguridad en Bajío
