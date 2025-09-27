Hallan Cuerpo de Mujer con Signos de Violencia atrás de Una Clínica del IMSS en León, Guanajuato

El cuerpo de una mujer fue localizado sin vida cerca de las 11:00 de la mañana detrás de la clínica número 60 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Usuarios de la ciclovía que cruza por el bulevar Francisco Villa y conduce hasta la colonia Prado Hermoso, San Bernardo y Hacienda Los Naranjos de León, Guanajuato, fueron quienes vieron el cuerpo.

Por lo que llamaron a la central de emergencias 911, quienes pasaron el reporte a las autoridades pertinentes quienes acudieron al lugar.

La mujer presentaba signos de violencia

La víctima presentaba signos de violencia por lo que agentes estatales recabaron diversas pesquisas para dar apertura a una carpeta de investigación.

Integrantes del Servicio Médico Forense fueron los encargados de levantar el cuerpo de la víctima para trasladarla a las instalaciones en Guanajuato, Capital.

Aproximadamente dos horas después del hallazgo, después de la 1:00 de la tarde, los integrantes de las diversas corporaciones comenzaron a retirarse.

Hasta el momento no se ha dado a conocer alguna seña particular o la identidad de la mujer localizada. No se descarta que los responsables del hecho hayan dejado el cuerpo ya sin vida detrás de la clínica y no quitarle la vida en el lugar.

Información de Ricardo Preciado

JIPV