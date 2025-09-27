Hallan Cuerpo de Mujer con Signos de Violencia atrás de Una Clínica del IMSS en León, Guanajuato
Sin vida y con signos de violencia fue encontrado el cuerpo de una mujer detrás de la clínica 60 del IMSS en León, Guanajuato.
El cuerpo de una mujer fue localizado sin vida cerca de las 11:00 de la mañana detrás de la clínica número 60 del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Usuarios de la ciclovía que cruza por el bulevar Francisco Villa y conduce hasta la colonia Prado Hermoso, San Bernardo y Hacienda Los Naranjos de León, Guanajuato, fueron quienes vieron el cuerpo.
Por lo que llamaron a la central de emergencias 911, quienes pasaron el reporte a las autoridades pertinentes quienes acudieron al lugar.
La mujer presentaba signos de violencia
La víctima presentaba signos de violencia por lo que agentes estatales recabaron diversas pesquisas para dar apertura a una carpeta de investigación.
Integrantes del Servicio Médico Forense fueron los encargados de levantar el cuerpo de la víctima para trasladarla a las instalaciones en Guanajuato, Capital.
Aproximadamente dos horas después del hallazgo, después de la 1:00 de la tarde, los integrantes de las diversas corporaciones comenzaron a retirarse.
Hasta el momento no se ha dado a conocer alguna seña particular o la identidad de la mujer localizada. No se descarta que los responsables del hecho hayan dejado el cuerpo ya sin vida detrás de la clínica y no quitarle la vida en el lugar.
Información de Ricardo Preciado
