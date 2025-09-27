Inicio Bajio Hallan Cuerpo de Mujer con Signos de Violencia atrás de Una Clínica del IMSS en León, Guanajuato

Hallan Cuerpo de Mujer con Signos de Violencia atrás de Una Clínica del IMSS en León, Guanajuato

|

N+

-

Sin vida y con signos de violencia fue encontrado el cuerpo de una mujer detrás de la clínica 60 del IMSS en León, Guanajuato.

Una Mujer Sin Vida fue Encontrada Detrás de Una Clínica del IMSS en León, Guanajuato. Foto: Nmás Bajío

Una Mujer Sin Vida fue Encontrada Detrás de Una Clínica del IMSS en León, Guanajuato. Foto: Nmás Bajío

COMPARTE:

El cuerpo de una mujer fue localizado sin vida cerca de las 11:00 de la mañana detrás de la clínica número 60 del Instituto Mexicano del Seguro Social

Usuarios de la ciclovía que cruza por el bulevar Francisco Villa y conduce hasta la colonia Prado Hermoso, San Bernardo y Hacienda Los Naranjos de León, Guanajuato, fueron quienes vieron el cuerpo.

Por lo que llamaron a la central de emergencias 911, quienes pasaron el reporte a las autoridades pertinentes quienes acudieron al lugar. 

Te podría interesar: Operativo Sorprende a Santa Rosa de Lima y Villagrán, Guanajuato

La mujer presentaba signos de violencia 

La víctima presentaba signos de violencia por lo que agentes estatales recabaron diversas pesquisas para dar apertura a una carpeta de investigación

Integrantes del Servicio Médico Forense fueron los encargados de levantar el cuerpo de la víctima para trasladarla a las instalaciones en Guanajuato, Capital.

Aproximadamente dos horas después del hallazgo, después de la 1:00 de la tarde, los integrantes de las diversas corporaciones comenzaron a retirarse. 

Hasta el momento no se ha dado a conocer alguna seña particular o la identidad de la mujer localizada. No se descarta que los responsables del hecho hayan dejado el cuerpo ya sin vida detrás de la clínica y no quitarle la vida en el lugar.

 

Historias recomendadas: 

 

Información de Ricardo Preciado 

JIPV

Inseguridad en Bajío
Inicio Bajio Una mujer sin vida fue encontrada detras de una clinica del imss en leon guanajuato