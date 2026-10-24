Accidentes

Resultan Lesionados Varios Elementos tras Accidente de Camión de la GN en Campeche

El vehículo que transportaba a elementos de la Guardia Nacional volcó sobre la carretera federal 180 en Hecelchakán

Elementos de la Guardia Nacional.Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+