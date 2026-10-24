Resultan Lesionados Varios Elementos tras Accidente de Camión de la GN en Campeche

Un camión que transportaba a elementos de la Guardia Nacional volcó sobre la carretera federal 180, en el municipio de Hecelchakán al norte de Campeche.

El accidente dejó más de 15 elementos lesionados.

Presuntamente el chofer de la unidad perdió el control por el pavimento mojado y terminó impactándose contra la barra de contención y algunas señales de tránsito.

El camión quedó sobre uno de sus costados, lo que provocó que varios de los elementos que viajaban en la unidad resultaran lesionados.

La emergencia generó la movilización de corporaciones de seguridad y servicios de emergencia que acudieron al sitio para brindar atención.

Al lugar también arribaron varias unidades oficiales de la Guardia Nacional, cuyos elementos auxiliaron a sus compañeros y participaron en las labores de apoyo y coordinación tras el percance.

Con información de Gerardo Sánchez.

LECQ