Accidentes

Pemex Continúa Atendiendo Fuego en la Plataforma Abkatún-H, en la Sonda de Campeche

No se reportan lesionados en la instalación sin tripulación; barcos contraincendios atienden

Pemex Continúa Atendiendo Fuego en la Plataforma Abkatún-H, en la Sonda de CampecheUna embarcación contraincendios lanza agua hacia la plataforma Abkatún-H, en la Sonda de Campeche, durante las labores de atención del fuego. Foto: Pemex

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