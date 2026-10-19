Pemex Continúa Atendiendo Fuego en la Plataforma Abkatún-H, en la Sonda de Campeche

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que continúa con las labores de atención al incidente registrado en la plataforma satélite no tripulada Abkatún-H, a 73 kilómetros de Ciudad del Carmen, en la Sonda de Campeche. El fuego se registró a las 11:15 horas de este lunes y, de acuerdo con la empresa, no se reportan lesionados.

Pemex activó de inmediato sus protocolos de seguridad y embarcaciones contraincendios atienden la emergencia. Las imágenes que difundió la empresa muestran una de ellas lanzando chorros de agua hacia la plataforma. El Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias (GRAME) permanece en sesión hasta que concluya la emergencia, y la empresa indicó que continuará informando.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Incendio en Plataforma de Pemex en Campeche: Esto se Sabe Hasta el Momento

Hasta ahora, Pemex no ha dado a conocer cómo comenzó el fuego, si ya fue controlado ni si hay daños en la estructura.

Un video grabado con un celular desde una embarcación, a pocos metros de la plataforma, muestra una llamarada y una columna de humo sobre la estructura.

La plataforma Abkatún-H forma parte de las instalaciones vinculadas al campo Abkatún, uno de los más importantes de hidrocarburos de la Sonda de Campeche, que integra el activo de producción Abkatún-Pol-Chuc. En esa zona marina se realizan actividades de extracción y manejo de petróleo y gas natural mediante pozos, plataformas y sistemas de conducción.

Como antecedente, el complejo Abkatún ha registrado varios incidentes. En abril de 2015, un incendio en una plataforma permanente motivó la intervención de las autoridades y una investigación sobre las causas y los daños.

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Con información de Gerardo Sánchez.

CT