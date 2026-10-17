Tráiler Impacta a Vehículos Previamente Accidentados en Autopista de Chiapas; Hay 2 Muertos

Un accidente múltiple en la autopista San Cristóbal de Las Casas–Chiapa de Corzo, en Chiapas, dejó dos personas fallecidas, una de ellas integrante de una corporación de Bomberos de San Cristóbal, informó la Secretaría de Protección Civil del estado.

El accidente también dejó 14 personas lesionadas, así como 8 vehículos afectados. De acuerdo con la dependencia, el percance ocurrió a la altura del kilómetro 41, donde un tráiler impactó contra varios vehículos que previamente habían estado involucrados en otro accidente.

El momento del impacto quedó registrado en video, en el que se observa cómo la unidad de carga colisiona contra los vehículos que se encontraban sobre la autopista que conecta Tuxtla Gutiérrez con San Cristóbal de Las Casas.

Protección Civil informó sobre el fallecimiento de las dos personas mediante una actualización del reporte del accidente.

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Hasta ahora se cuenta con los accesos en sentido San Cristóbal hacia Tuxtla Gutiérrez: la entrada se realiza por Zacualpa, con incorporación a la altura del restaurante San Lorenzo, donde se encuentra el ingreso a la autopista.

Y el otro acceso es en el sentido Tuxtla Gutiérrez hacia San Cristóbal: a la altura del kilómetro 40, se encuentra el cruce del puente para descender hacia San Felipe Ecatepec e incorporarse a la vía.