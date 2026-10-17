Accidentes

Tráiler Impacta a Vehículos Previamente Accidentados en Autopista de Chiapas; Hay 2 Muertos

Una de las víctimas era integrante de una corporación estatal, informó Protección Civil

Traíler arrolla a personas previamente accidentadasAsí capataron el momento exacto del impacto del tráiler. Foto: Captura

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