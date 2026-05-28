FGR Incauta Más de 600 Paquetes de Droga, 150 Armas y Granadas en Chiapas

Las Fuerzas Federales también decomisaron 18 granadas que estaban junto con la droga en un inmueble sobre la carretera Tapachula-Arriaga

Drogas y armas confiscadas en ChiapasFGR, Sedena y Guardia Nacional confiscan drogas y armas en Chiapas. Foto: N+

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Más de 600 paquetes de cocaína y 150 armas decomisadas en Chiapas. La FGR, junto a la Defensa y Guardia Nacional, lidera este golpe al crimen organizado. Conoce los detalles.

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