FGR Incauta Más de 600 Paquetes de Droga, 150 Armas y Granadas en Chiapas

La Fiscalía General de la República dio a conocer un operativo en Chiapas donde se incautaron armas y paquetes con polvo blanco que podría ser cocaína. El operativo se realizó en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional, así como el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Incautan más de 150 armas de fuego en Tapachula

Una investigación de la FGR llevó a un cateo donde se aseguraron 151 armas de fuego, 18 granadas y 687 paquetes de cocaína, en un predio ubicado en Chiapas. La operación fue llevada a cabo por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el apoyo del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, así como agentes de Defensa y Guardia Nacional.

Según señaló la FGR en un comunicado, además de los trabajos de investigación, fue imprescindible la colaboración institucional y el intercambio de información para llevar a cabo este cateo. La operación, que ocurrió gracias a la colaboración de instituciones federales y estatales, se llevó a cabo en un predio en el municipio de Tapachula, al extremo sur de la entidad federativa.

Usaban inmueble en la carretera 200 para guardar droga y armas

Agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la SSPC, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), acudieron al inmueble ubicado en la carretera ruta 200, en el tramo Tapachula-Arriaga.

Durante el cateo se aseguraron 147 armas de fuego cortas y cuatro armas largas. En el sitio también se hallaron cargadores, 18 granadas y 687 paquetes con polvo blanco semejante a la cocaína.

En el operativo también se aseguraron 26 vehículos y una máquina tipo perforadora. Todos los objetos incautados fueron delegados a las autoridades ministeriales competentes. La FGR no informó sobre la detención de posibles responsables.