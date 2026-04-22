Balean a Joven en el Sur de Chihuahua; Fue Trasladado Grave a Hospital

Un joven de aproximadamente 23 años fue atacado a balazos la mañana de este miércoles 22 de abril del 2026, en calles del sur de la ciudad de Chihuahua, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Plan de Ayala y Pinos Altos, en la colonia Madera 65, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego.

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De acuerdo con testigos, al menos tres hombres arribaron al lugar y dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima para posteriormente huir.

Víctima presenta herida en el abdomen

Según los primeros reportes de las autoridades, el joven recibió un impacto de bala en el área del abdomen, por lo que fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado a un hospital. Su estado de salud fue reportado como grave pero estable.

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Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, la Agencia Estatal de Investigación y del Ejército Mexicano, quienes acordonaron la zona, recabaron evidencia y comenzaron con las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

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