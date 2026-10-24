Reportan Granizo en la Carretera a Ciudad Juárez: Prevén Tormentas para el Estado

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) pidió a los automovilistas extremar precauciones ante la presencia de lluvia y granizo a la altura del kilómetro 126 de la carretera a Ciudad Juárez, mientras se mantiene el pronóstico de tormentas para distintas regiones de Chihuahua este sábado 24 de octubre.

A través de un aviso, la dependencia recomendó reducir la velocidad y encender los faros al circular por el tramo carretero. También recordó que, en caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al número 9-1-1.

La alerta se mantiene ante la posibilidad de tormentas severas, que podrían generar lluvias localmente intensas, rachas fuertes de viento y caída de granizo de tamaño considerable.

De acuerdo con el monitoreo de Protección Civil, el sistema de tormentas avanzaba hacia el suroriente de Ciudad Juárez y el Valle de Juárez durante la tarde de este sábado.

La dependencia informó que uno de los núcleos de tormenta se aproximaba a Ciudad Universitaria, con desplazamiento hacia el noreste, mientras que otro se encontraba al sur de Samalayuca y avanzaba en la misma dirección.

Si ambos sistemas mantienen su intensidad y trayectoria, podrían desplazarse hacia el suroriente de la ciudad y el Valle de Juárez. Por ello, existe la posibilidad de precipitaciones en colonias de ese sector.

Protección Civil indicó que continuará monitoreando el movimiento y la evolución de las tormentas para emitir nuevas actualizaciones conforme disponga de información.

Ante el pronóstico de lluvias, viento y posible granizo, la dependencia pidió a la población mantenerse alejada de árboles, postes de luz, cables eléctricos, bardas, andamios, espectaculares y construcciones antiguas o en mal estado.

Para quienes circulan por carretera, la recomendación es reducir la velocidad y encender los faros, especialmente en los tramos donde se presenten precipitaciones o granizo.

¿Cuál es el pronóstico para el resto del estado de Chihuahua?

La CEPC informó que para este sábado se esperan lluvias de distinta intensidad, además de vientos fuertes y posibilidad de granizo en varios municipios del estado.

Las precipitaciones de moderadas a puntualmente fuertes, de entre 25.1 y 50 milímetros, se pronostican en Rosales, Meoqui, Julimes, Delicias, Valle de Zaragoza, Parral, Allende, López, Jiménez, San Francisco de Conchos y Camargo.

En Ciudad Juárez, Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Batopilas, Guachochi, Morelos, Guadalupe y Calvo, Santa Isabel, Chihuahua, Aquiles Serdán, Aldama, Saucillo, Satevó, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Matamoros, Coronado, La Cruz, Coyame, Ojinaga y Manuel Benavides se esperan lluvias dispersas a moderadas, con acumulaciones de 5.1 a 25 milímetros.

Por su parte, en Bocoyna, Guazapares, Urique, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Gran Morelos, Belisario Domínguez, Rosario, El Tule y Huejotitán se prevén precipitaciones aisladas a dispersas, de 2.1 a 5 milímetros.

En Ascensión, Buenaventura, Namiquipa, Uruachi, Maguarichi, Carichí, Chínipas, Balleza, Nonoava, San Francisco de Borja y Cusihuiriachi se esperan lluvias de menor intensidad, con acumulaciones de entre 0.1 y 2 milímetros.

Las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo, por lo que las condiciones pueden variar conforme avance el sistema de tormentas.

El pronóstico también contempla rachas de viento superiores a los 55 kilómetros por hora en Ascensión, Casas Grandes, Madera, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Temósachic, Matachí y Saucillo.

En Ciudad Juárez, Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Janos, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Buenaventura, Namiquipa, Bachíniva, Guerrero, Ocampo, Maguarichi, Bocoyna, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Aldama, Julimes, Delicias, Valle de Zaragoza, López, Coronado, Jiménez, San Francisco de Conchos, La Cruz y Coyame, las rachas podrían superar los 45 kilómetros por hora.

En otros municipios, como Chihuahua, Parral, Camargo, Allende, Ojinaga, Guachochi y Balleza, entre otros, se esperan rachas de hasta 35 kilómetros por hora.

Estas condiciones podrían ocasionar tolvaneras en partes de Ascensión, Casas Grandes, Madera, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Temósachic, Matachí y Saucillo.

La CEPC mantendrá el monitoreo de las condiciones meteorológicas y pidió reportar cualquier emergencia al 9-1-1.

PT