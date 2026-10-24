Pronóstico del tiempo

Reportan Granizo en la Carretera a Ciudad Juárez: Prevén Tormentas para el Estado

Protección Civil reportó precipitación y granizo en la carretera a Juárez, mientras vigila sistemas de tormenta que avanzan hacia la frontera

Granizada en Ciudad JuárezFoto: CEPC
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