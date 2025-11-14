Conductor Choca Contra Poste en Ciudad Juárez y Deja a un Hombre Sin Vida

Durante la mañana de este viernes 14 de noviembre se registró un accidente vial que dejó sin vida a una persona sobre la avenida Manuel J. Clouthier, casi llegando a la calle Hiedra en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, los hechos ocurrieron cuando el conductor de una camioneta negra, aparentemente trabajador de la construcción, se quedó dormido mientras manejaba. Debido a la velocidad a la que transitaba, perdió el control del vehículo y, antes de poder reaccionar, terminó impactándose contra un poste de madera perteneciente a una compañía telefónica.

En la banqueta se encontraba un hombre que fue embestido por la camioneta al momento del impacto. La víctima perdió la vida de manera inmediata debido a la fuerza del golpe.

Conductor Fue Detenido Tras el Accidente

Elementos de la Coordinación de Seguridad Vial arribaron al sitio para resguardar el área y desviar el tráfico. Personal de la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes, mientras que el Servicio Médico Forense se encargó de levantar el cuerpo de la víctima y trasladarlo a sus instalaciones para su identificación.

Hasta el momento se dio a conocer que el conductor se encuentra detenido. Las autoridades informaron que se le practicarán diversas pruebas para descartar que estuviera bajo el influjo de alguna sustancia al momento del accidente. Se espera que en el transcurso de las horas las autoridades brinden más detalles sobre este hecho que dejó sin vida a un hombre en Ciudad Juárez.

