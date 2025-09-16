Queman Inmuebles y Vehículos en Santa Isabel; Fiscalía de Chihuahua Investiga los Hechos

Durante este martes 16 de septiembre de 2025 se registraron varios hechos delictivos en el municipio de Santa Isabel, Chihuahua; así lo dio a conocer la Fiscalía de Distrito Zona Centro, que ya investiga los daños ocasionados a locales comerciales y vehículos.

Podría Interesarte: Hallan a Hombre Sin Vida en la Zona Sur de Chihuahua. Tenía un Impacto de Bala

Aproximadamente a las 02:30 de la mañana, policías ministeriales del Grupo de la Unidad Foránea de Delitos Varios atendieron el reporte sobre daños en algunos locales ubicados en la calle Centenario, a la altura del arco de entrada a Santa Isabel. Además, en el lugar también fueron localizados dos vehículos tipo RZR, que se encontraban quemados. Asimismo, en el estacionamiento se encontró una pick-up color verde, modelo 2001, y un vehículo sedán color blanco, modelo 2013, ambos con impactos de proyectiles de arma de fuego.

En la escena se localizaron casquillos calibre .223 y 7.62x39, los cuales fueron embalados por personal de Servicios Periciales, junto con otros indicios que serán utilizados en las investigaciones ministeriales.

Homicidio en Gran Morelos Relacionado con Crímenes en Santa Isabel

Tras lo ocurrido en Santa Isabel, el Fiscal General del Estado, César Jáuregui, confirmó que los hechos podrían tener relación con lo sucedido 24 horas antes en el poblado de Carretas, del municipio de Gran Morelos, donde seis personas fueron asesinadas y varias más resultaron heridas tras una riña entre familias. Se indicó que los locales incendiados podrían pertenecer a una de las familias involucradas en el hecho de violencia.

Gran Morelos, uno de los Municipios del Estado sin Grito de Independencia

Además, este martes se dio a conocer por parte del Secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, que fueron tres las ciudades en las que no se llevó a cabo la ceremonia del Grito de Independencia. Entre ellas se encuentran Madera, debido a la lluvia registrada en la región, Guadalupe y Calvo y Gran Morelos, estos últimos completamente por la inseguridad, tras balaceras reportadas en las últimas horas.

Historias recomendadas: