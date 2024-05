Estudiante de Primaria Apuñala con un Lápiz a su Compañero en el Coxis

En una escuela primaria al norte de la ciudad de Chihuahua, los padres de familia denuncian que los casos de bullying se han salido de control. La situación alcanzó un punto crítico cuando un alumno de sexto grado fue intervenido de emergencia tras sufrir una agresión con un lápiz que le fue enterrado en el coxis.

"Era un dolor muy fuerte, imagínense cómo me sentí", relató Celia Aranda, madre de la víctima. "También me dijo: 'Mami, cuando me enterraron eso yo me levanté, aventé la mesa. El profesor me gritó y todos mis compañeros se estaban burlando de mi. El profesor me mandó caminando a la dirección para hablarte'".

La herida, de seis centímetros de profundidad, fue catalogada por médicos y agentes ministeriales como un atentado que pudo haberle costado la vida o dejarlo paralítico, según el parte médico.

Estudiante de Primaria Apuñala a su Compañero con un Lápiz en Chihuahua

El incidente ocurrió el pasado jueves, y la madre del menor declaró que el hospital reportó la herida intencional a la policía. "Ahí en el mismo hospital lo reportaron a la policía porque era una herida intencional. El ministerio público me dijo que fuera a declarar, pero mi hijo irá después, y sí va a proceder", explicó Celia Aranda.

Quiero justicia, quiero que me digan el nombre del niño que hizo esto, porque necesita estar en la cárcel y quiero que ningún otro niño pase por esto. Ya basta.

La escuela primaria "Elisa Bárbara Sixtu", donde ocurrió el ataque, ha sido escenario de múltiples denuncias de agresiones previas por parte de otros padres de familia, sin que haya habido una intervención efectiva por parte de las autoridades escolares. Ante esta situación, los padres exigen justicia y un castigo ejemplar para evitar que otros niños sufran situaciones similares.

PATF