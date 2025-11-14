Varios restos humanos fueron localizados dentro de un arroyo ubicado detrás de las instalaciones de una Universidad privada, en las inmediaciones de la zona conocida como El Reliz, en el poniente de la ciudad de Chihuahua.

El hallazgo se reportó a través de una llamada a los números de emergencia, donde se informó sobre la presencia de un cráneo humano en el sitio.

Al acudir al lugar, elementos de seguridad confirmaron que, además del cráneo, había otros fragmentos óseos dispersos en el área.

Zona fue asegurada por policías municipales cerca de El Herradero

La zona colindante con El Herradero, donde actualmente se construyen nuevos fraccionamientos, fue acordonada por policías municipales para permitir el levantamiento de los restos y la integración de la carpeta de investigación.

Las autoridades continúan con las diligencias para determinar la antigüedad de los restos y si corresponden a una o varias personas.

