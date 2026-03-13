Identifican 214 Cuerpos del Caso Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, Chihuahua

A nueve meses del hallazgo de 386 cuerpos apilados en el crematorio Crematorio Plenitud, autoridades informaron que 214 personas ya han sido identificadas hasta este pasado jueves 12 de marzo.

De acuerdo con el más reciente informe del caso ocurrido en Ciudad Juárez, siete identificaciones se lograron gracias a la información proporcionada por familiares a través de un sitio web habilitado para apoyar el proceso.

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Aún faltan 172 cuerpos por identificar

Los datos actualizados indican que 172 cuerpos aún permanecen sin identificar, mientras continúan las labores periciales para lograr la individualización de cada víctima. Hasta ahora, las autoridades han notificado a 207 familias sobre la confirmación de la identidad de sus seres queridos.

Del total de identificaciones confirmadas, 202 cuerpos ya fueron entregados a sus familias, quienes han recibido acompañamiento y atención integral durante el proceso. Las autoridades señalaron que los trabajos de identificación continúan con el objetivo de brindar certeza a los familiares de las víctimas.

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Paralelamente a la investigación del caso, se han presentado 135 denuncias por el delito de fraude en contra de quien o quienes resulten responsables por estos hechos. Las indagatorias continúan para esclarecer las irregularidades relacionadas con el manejo de los cuerpos encontrados en el crematorio.

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