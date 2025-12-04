Incendio Consume Departamento en Partido Romero; Mujer es Rescatada en Ciudad Juárez

Un incendio en un departamento ubicado en la colonia Partido Romero, en Ciudad Juárez, Chihuahua, provocó una intensa movilización de unidades de emergencia durante la madrugada de este jueves 4 de diciembre.

El siniestro se registró en un condominio situado en el cruce de la avenida 16 de Septiembre y la calle Bolivia, zona desde donde vecinos alertaron al 911 sobre un departamento en llamas en el tercer piso.

Al arribar al lugar, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y paramédicos encontraron a una mujer atrapada en el segundo piso, quien presentaba una fuerte crisis nerviosa. Los rescatistas lograron ponerla a salvo mientras continuaban con las labores para controlar el fuego.

Tres máquinas de bomberos y ambulancias atendieron la emergencia

Para sofocar el incendio fue necesaria la llegada de tres máquinas de bomberos, además de tres ambulancias y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes acordonaron el área para permitir las labores de rescate y evitar riesgos a los habitantes.

De acuerdo con un agente municipal, el departamento afectado sufrió pérdida total, aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas. Las causas del incendio permanecen bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes.

