Incendio Consume Empresa Recicladora en Chihuahua; No Reportan Lesionados

La tarde de este domingo 26 de abril se registró una importante movilización de cuerpos de emergencia, luego de que se reportara un incendio en una empresa de cartón, ubicada cerca del Mercado de Abastos, sobre el Blvd. Juan Pablo II, en la ciudad de Chihuahua.

En el lugar se encuentran elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes realizan labores para sofocar las llamas. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas; sin embargo, en distintos puntos de la ciudad es visible una densa columna de humo.

Investigan causas del incendio

Hasta el momento no se ha brindado mayor información al respecto. Se está a la espera de que las autoridades determinen qué pudo haber provocado el incendio, por lo que se prevé que en las próximas horas se den a conocer más detalles.

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