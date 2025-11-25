Localizan Sin Vida a Interno del Cereso Estatal No. 3 de Ciudad Juárez

Durante la mañana de este martes 25 de noviembre, autoridades del Centro de Reinserción Social número 3 en Ciudad Juárez dieron a conocer la muerte de un hombre de aproximadamente 22 años de edad. El cual fue identificado únicamente como Jesús, quien se encontraba en el área de nuevo ingreso desde el pasado 21 de noviembre del presente año por el delito de robo calificado.

Al lugar acudió personal del Servicio Médico Forense para trasladar el cuerpo a sus instalaciones y practicar la necropsia correspondiente con el fin de determinar la causa de muerte. Hasta el momento no se ha dado a conocer más información al respecto. Se espera que, una vez concluidas las pruebas al cuerpo, las autoridades brinden más detalles sobre el fallecimiento.

Encuentran Muerto a Interno del Cereso Estatal No. 2 en Chihuahua

Un caso similar ocurrió el pasado lunes 24 de noviembre en el Cereso Estatal Número 2 ubicado en la capital del estado, donde se reportó el fallecimiento de una persona privada de la libertad, identificada como Luis Fernando.

De acuerdo con los primeros informes, el interno se encontraba en el área médica bajo tratamiento cuando ingresó al baño y fue localizado dentro de un recipiente con agua. La situación continúa bajo investigación. El médico de turno aplicó de inmediato los protocolos de atención y reanimación; sin embargo, el hombre no respondió y fue declarado sin signos vitales.

Las autoridades confirmaron el deceso y siguen con los procedimientos administrativos y legales correspondientes, incluida la notificación a las instancias competentes y la comunicación con los familiares.

