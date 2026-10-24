Accidentes

Se Derrumba Papelería en el Centro de Ciudad Juárez; Acordonan la Zona

El colapso ocurrió en el cruce de Venustiano Carranza y 16 de Septiembre, donde acudieron elementos de emergencia para prevenir accidentes

Derrumbe de papeleríaFoto: N+
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