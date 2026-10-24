Se Derrumba Papelería en el Centro de Ciudad Juárez; Acordonan la Zona

El derrumbe de parte de una papelería en el Centro de Ciudad Juárez, Chihuahua, provocó la movilización de elementos de emergencia en el cruce de las calles Venustiano Carranza y 16 de Septiembre.

El incidente dejó daños materiales en la estructura del inmueble, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas, pese a que el lugar se encuentra en una zona con circulación de peatones y actividad comercial.

Como parte de las acciones preventivas, las autoridades procedieron a acordonar el perímetro para evitar que los peatones se acerquen al inmueble. La medida busca reducir el riesgo de accidentes ante la posibilidad de que la estructura represente un peligro para quienes circulan por las inmediaciones.

El derrumbe se registró en el primer cuadro de Ciudad Juárez, un sector donde convergen distintos establecimientos comerciales y por el que transitan familias, compradores y vendedores durante sus actividades cotidianas.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas lesionadas. Tampoco se han proporcionaron detalles sobre las causas del derrumbe, la antigüedad del inmueble ni las condiciones en las que se encontraba antes del colapso.

Mientras tanto, el área permanece bajo atención de las autoridades municipales, que acudieron para atender el reporte y prevenir que la situación provoque algún otro incidente entre quienes transitan por las calles Venustiano Carranza y 16 de Septiembre.

PT