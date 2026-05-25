Asesinan a Hombre Cuando Supuestamente Vendería Unos Tenis en Ciudad Juárez, Chihuahua

Un hombre fue asesinado a balazos la noche del domingo 24 de mayo en calles de la colonia Independencia II, en Ciudad Juárez, luego de que presuntamente acudiera a concretar la venta de unos tenis.

El ataque ocurrió en el cruce de las calles Arturo Gámiz y 15 de Septiembre, donde la víctima habría acordado reunirse con otra persona.

De acuerdo con las primeras versiones, el hombre fue identificado como Carlos Manuel Q. T., de 35 años de edad.

Testigos señalaron que al lugar arribaron tres sujetos vestidos completamente de negro, quienes se acercaron a pie y realizaron múltiples disparos en contra de la víctima para posteriormente huir del sitio.

Tras escuchar las detonaciones, un familiar realizó el reporte al número de emergencias 911 para solicitar apoyo de las autoridades.

Responsables habrían cubierto cámaras de vigilancia en Ciudad Juárez

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar y localizaron al hombre sin signos vitales, por lo que procedieron a acordonar el área y dar aviso a las autoridades investigadoras.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron las primeras diligencias y el levantamiento de evidencias en la escena del crimen.

De acuerdo con información preliminar, en el sector existen cámaras de videovigilancia; sin embargo, los responsables presuntamente colocaron franelas sobre algunos dispositivos para evitar ser identificados.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas relacionadas con este homicidio ocurrido en Ciudad Juárez.