Asesinan a Hombre Cuando Supuestamente Vendería Unos Tenis en Ciudad Juárez, Chihuahua

Un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Independencia II de Ciudad Juárez; autoridades investigan el ataque ocurrido durante una supuesta venta de tenis.

PatrullaFoto: N+

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Ciudad Juárez en alerta tras el asesinato de un hombre en plena venta de tenis. Cámaras de seguridad cubiertas complican la identificación de los responsables. Más detalles en la investigación.

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