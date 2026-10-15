Estados Unidos Refuerza Vigilancia en la Frontera con México con Vehículos y Cámaras

La vigilancia en la frontera entre Estados Unidos y México se ha reforzado con vehículos todoterreno, cámaras de visión nocturna y alambre de púas instalados en las inmediaciones del río Bravo, como parte de las medidas del gobierno americano para impedir el cruce de migrantes.

A lo largo del muro fronterizo de Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas, se observa la presencia de elementos de distintas agencias de seguridad estadounidenses recorren los caminos junto al río Bravo. Las unidades todoterreno son utilizadas por personal del Departamento de Defensa, mientras que la Guardia Nacional de Texas y la Patrulla Fronteriza mantienen presencia en distintos tramos.

La vigilancia ahora se concentra en segmentos más cortos, con patrullas desplegadas a una distancia aproximada de entre 250 y 300 metros, de acuerdo con Dirving García, del área de Atención a Migrantes del Consejo Estatal de Población de Chihuahua.

“Hemos visto más o menos como un aproximado, cada 250 metros, cada 300 metros hemos visto cómo se han desplegado tanto los troopers como el ejército”, explicó. Añadió que los elementos ocupan diferentes áreas y que esta distribución representa “una frontera mucho más vigilada” para las personas migrantes.

A los recorridos se suman estaciones con cámaras de visión nocturna y cortinas de alambre de púas colocadas cerca del río Bravo, con el propósito de dificultar el acceso al muro fronterizo.

Estas medidas forman parte del despliegue de seguridad impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump. La franja fronteriza fue designada como área militar por el Gobierno federal, por lo que ingresar a determinadas zonas puede derivar en procesos por delitos federales relacionados con el acceso no autorizado a instalaciones militares.

El reforzamiento de la vigilancia ha contribuido a una disminución del flujo migratorio y ha llevado a personas de distintas nacionalidades a establecerse en México, según el Consejo Estatal de Población.

En los últimos cinco años, más de 98 mil personas migrantes se quedaron a vivir en el estado de Chihuahua, mientras que alrededor de 23 mil buscaron establecerse en Ciudad Juárez, de acuerdo con cifras proporcionadas por García.

“Hubo 23 mil personas extranjeras en Ciudad Juárez que buscaron la forma de radicar aquí en la ciudad”, señaló el funcionario, quien agregó que durante ese periodo se detectó a más de 98 mil personas en el estado.

Entre quienes han decidido permanecer en México hay personas originarias de Cuba, Venezuela, Guatemala, El Salvador y Honduras. Algunas han optado por trabajar en la región en lugar de continuar su intento de cruzar a Estados Unidos.

Ese es el caso de Gustavo Castro, migrante hondureño, quien explicó que por ahora trabaja en la cosecha de calabaza.

“Esa es la idea de cruzar, pero mire, hay que calmarse un ratillo”, comentó. Al preguntarle sobre sus actividades en la ciudad, respondió: “Pues mire, puro cortar calabaza, así nomás nos ganamos el billetón”.

La reducción en la llegada de migrantes también se refleja en los espacios de atención de Ciudad Juárez. De acuerdo con la información proporcionada, una docena de albergues mantiene una ocupación aproximada del 10 por ciento, mientras que al menos dos ya cerraron sus puertas.

Las restricciones para cruzar la frontera y el reforzamiento de los operativos de seguridad han cambiado las condiciones para quienes llegan a la región con la intención de ingresar a Estados Unidos.

Mientras continúan los patrullajes, la vigilancia con cámaras y las barreras físicas junto al río Bravo, Ciudad Juárez se mantiene como lugar de residencia para miles de personas migrantes que han optado por permanecer en México.

PT