Seguridad

Estados Unidos Refuerza Vigilancia en la Frontera con México con Vehículos y Cámaras

Elementos del Departamento de Defensa patrullan caminos junto al muro, mientras alambre de púas y equipos de visión nocturna refuerzan la seguridad

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EUA Despliega Vehículos Todo Terreno en la Frontera de Ciudad Juárez
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