Falta Identificar 136 Cuerpos de los 386 Hallados en el Crematorio Plenitud de Cd. Juárez

A casi un año del hallazgo de 386 cuerpos en el crematorio Plenitud de Ciudad Juárez, aún permanecen 136 restos pendientes de identificación oficial, informó la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

De acuerdo con autoridades de Servicios Periciales, ya se cuenta con perfiles genéticos de la mayoría de las víctimas; sin embargo, el proceso de identificación depende de que exista coincidencia con muestras biológicas proporcionadas por familiares.

El titular saliente de Servicios Periciales de la Fiscalía, Javier Sánchez Herrera, detalló que de los 136 cuerpos restantes, 118 ya cuentan con perfil genético y el resto continúa en proceso de reprocesamiento para obtener resultados viables.

Explicó que, una vez concluido el trabajo técnico de laboratorio, el siguiente paso será localizar a las familias, ya que algunas muestras entregadas por colectivos y personas buscadoras no han coincidido con los cuerpos resguardados por la autoridad.

“De los 136 restantes, tenemos 118 con perfil genético, los otros están en reprocesamiento para poder obtener el perfil y una vez que concluyamos con esos perfiles el trabajo de servicios periciales habrá concluido”, señaló el funcionario.

Continúa prófugo el dueño del crematorio de Ciudad Juárez

Las autoridades señalaron que el tiempo representa un reto adicional en este tipo de investigaciones, debido a la descomposición natural de los cuerpos; no obstante, aseguraron que existe una base de datos con perfiles individualizados que permite continuar con las labores de identificación.

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Hasta el momento, no hay personas sentenciadas o encarceladas por estos hechos. El propietario del crematorio, identificado como José Luis "N", permanece prófugo de la justicia.