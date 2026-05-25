Falta Identificar 136 Cuerpos de los 386 Hallados en el Crematorio Plenitud de Cd. Juárez

La Fiscalía de Chihuahua informó que 136 cuerpos permanecen sin identificar tras el hallazgo de 386 cadáveres en un crematorio de Ciudad Juárez. El dueño continúa prófugo.

crematorio plenitudFoto: N+

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Casi un año después, 136 cuerpos siguen sin identificar en el crematorio Plenitud. El dueño está prófugo. ¿Qué pasos sigue la Fiscalía de Chihuahua?

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