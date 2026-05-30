Parquero Ataca con Tijeras a Cajera de Casa de Cambio en Ciudad Juárez

La tarde de este sábado 30 de mayo se reportó la detención de un hombre, luego de presuntamente atacar con unas tijeras a la cajera de una casa de cambio en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes brindados por las autoridades, el agresor se desempeñaba como parquero en una plaza comercial ubicada en el cruce de Camino Viejo a San José y Misión Diego de Alcalá, en la colonia Partido Iglesias.

Los hechos ocurrieron cuando la empleada de la casa de cambio le pidió el favor de ir por un café; sin embargo, al ingresar nuevamente al establecimiento para entregárselo, presuntamente la atacó con unas tijeras.

Cajera Forcejeó con el agresor

Durante el ataque, la cajera forcejeó con el hombre y resultó lesionada, por lo que realizó el llamado al número de emergencias 911 para reportar lo ocurrido.

Hasta el lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes lograron detener al presunto responsable.

Autoridades informaron que el hombre presuntamente despojó a la mujer de dos carteras, con un monto aproximado de 2 mil 200 pesos y 168 dólares, por lo que será puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

Mujer fue Trasladada a Recibir Atención Médica.

Al sitio también acudieron elementos de Criminalística para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. La mujer fue trasladada para recibir atención médica y, hasta el momento, se reporta fuera de peligro.