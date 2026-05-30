Parquero Ataca con Tijeras a Cajera de Casa de Cambio en Ciudad Juárez

Un hombre fue detenido luego de presuntamente atacar con unas tijeras a la cajera de un centro cambiario en Ciudad Juárez.

Presunto agresor trabajaba como parqueroFoto: N+

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