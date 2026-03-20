Turistas Visitan Chichén Itzá a Cargarse de Energía y Ver el Descenso de Kukulkán en Yucatán

Cada año, durante el equinoccio de primavera, la zona arqueológica de Chichén Itzá se convierte en el centro de atención de visitantes nacionales e b que acuden para presenciar uno de los fenómenos más emblemáticos de la civilización maya, el descenso de la serpiente en la pirámide de El Castillo.

“Espectacular nunca había estado aquí, y la verdad es que es única irrepetible es muy especial se siente una energía preciosa y tener la oportunidad de ver a Kukulkán bajando es único en la vida Espectacular nunca había estado aquí, y la verdad es que es única irrepetible es muy especial se siente una energía preciosa y tener la oportunidad de ver a Kukulkán bajando es único en la vida” - Estefania , Originaria de Ecuador

Así es la representación del dios Kukulkán en la pirámide de Chichén Itzá

Este fenómeno ocurre entre el 19 y el 21 de marzo, cuando la luz del sol proyecta sombras sobre la escalinata norte del templo, forma la silueta de una serpiente que parece descender hasta la cabeza esculpida en la base, en representación del dios Kukulkán.

El espectáculo no es casual. Los antiguos mayas, expertos en astronomía y matemáticas, diseñaron la pirámide con una precisión tal que permite marcar los cambios de estación. Este conocimiento refleja su profunda conexión con los ciclos naturales y su cosmovisión.

“Está bien padre recorrerla mirar las pirámides pues lo que pasó en el tiempo pasado de nuestros ancestros” - Zenón Vargas, Originario de Minnesota

“Nos quedamos a ver el descenso de Kukulkán que pues es impresionante es una experiencia única y te llena de mucha energía positiva” - Diana Jiménez, Residente de Alemania

El descenso de Kukulkán continúa siendo no solo un espectáculo visual, sino también un recordatorio del legado científico y cultural de la civilización maya, que sigue asombrando al mundo siglos después.

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