Llegada de “El Niño” es Casi Inminente: OMM Calcula un 80% de Probabilidades

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) calcula que el fenómeno conocido como “El Niño” tiene un 80% de posibilidades de formarse durante julio y agosto del 2026. Te explicamos por qué ocurre este fenómeno y cómo afecta al clima alrededor del mundo.

“ El Niño” consiste en un aumento de temperatura del océano Pacífico.

Este fenómeno modifica los patrones de lluvia a nivel mundial, lo que puede provocar sequías en algunos sitios y tormentas torrenciales en otros.

Anticipan formación inminente de “El Niño”

Este martes, la agencia meteorológica de las Naciones Unidas pronosticó que “El Niño” tendrá una intensidad moderada e incluso fuerte. El fenómeno puede elevar las temperaturas globales y aumentar el riesgo de eventos meteorológicos extremos durante los próximos meses.

“El Niño”, bautizado así por los pescadores peruanos por su cercanía a la Navidad, es un calentamiento periódico del mar, en el centro y el este del océano Pacífico. El fenómeno altera los ciclos de lluvia alrededor del mundo.

Estos cambios pueden derivar en que algunas regiones sufran intensas sequías, mientras que otras latitudes ven un aumento en las precipitaciones. Los países cuyas costas dan al Pacífico oriental, como México, son especialmente susceptibles a estos cambios, aunque las afectaciones son globales. Al respecto, Celeste Saulo, secretaria general de la OMM, declaró:

“Tenemos que prepararnos para un episodio de El Niño potencialmente fuerte, que exacerbará las sequías, potenciará las lluvias intensas y agravará el riesgo de olas de calor tanto en tierra como en el océano”.

La última vez que se registró “El Niño”, entre 2023 y 2024, contribuyó a que el año 2024 registrara las temperaturas más altas de la historia. Ahora, la OMM detectó un rápido incremento de las temperaturas de la superficie del mar desde finales de abril hasta mediados de mayo, lo que indicaría la inminente formación de “El Niño”, con un 80% de probabilidad. Al respecto, António Guterres, secretario general de la ONU, señaló:

“El mundo debe tratarlo como la urgente advertencia climática que es. Las condiciones del Niño echarán leña al fuego de un mundo en calentamiento”.

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¿Cómo afecta “El Niño” a México?

Los efectos de “El Niño” en México son duales: algunas regiones del país presentan un aumento en las lluvias, mientras que otras enfrentan precipitaciones más suaves. Lo mismo sucede con la fuerza y la distribución de los huracanes que golpean el país.

Al respecto, Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) declaró a N+ que el aumento en las temperaturas del Pacífico provoca que los huracanes de aquel océano sean más comunes:

“El impacto directo es que si está más cálido el océano, es muy probable que haya mucho más huracanes este año para el océano Pacífico".

Y añadió:

"Por eso es que estamos pronosticando para este año entre 18 y 21 huracanes, cuando el promedio es de 15".

En cambio, el mismo fenómeno de “El Niño” influye en que el Atlántico tenga una temporada de huracanes más suave, como la que pronostican las autoridades mexicanas.