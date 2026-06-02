Llegada de “El Niño” es Casi Inminente: OMM Calcula un 80% de Probabilidades

La OMM dio a conocer que hay un 80% de posibilidades de que se forme “El Niño” entre julio y agosto, lo que modificará los patrones de lluvias en el mundo

Suelo agrietado de una presaSuelo agrietado de una presa; “El Niño” tiene un 80% de posibilidades de formarse. Foto: Reuters

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Prepárate para 'El Niño': la OMM prevé un fenómeno fuerte que podría intensificar sequías y lluvias extremas. ¿Cómo impactará esto en el clima de México?

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