NASA Revelará Detalles de la Misión que Llevará Astronautas a la Luna en 2028

La NASA presentará una actualización sobre sus planes para que astronautas estadounidenses regresen a la superficie de la Luna en 2028, como parte de su programa de exploración espacial Artemis.

La conferencia de prensa se realizará el viernes 23 de octubre de 2026 en el Centro Espacial Kennedy, en Florida, a las 14:00 horas del este de Estados Unidos, equivalentes a las 12:00 horas del centro de México.

Durante el encuentro, la agencia dará a conocer información sobre los preparativos y los próximos objetivos de sus misiones lunares, con las que busca retomar la exploración tripulada de la Luna y desarrollar capacidades para futuras expediciones espaciales.

La transmisión en vivo estará disponible en los canales oficiales de la NASA.

La misión Artemis II realizó en abril de 2026 un recorrido de casi 10 días alrededor de la Luna, en el primer vuelo tripulado de la nave Orión de la NASA.

La tripulación estuvo integrada por los astronautas estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, así como por Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense. Durante el viaje, alcanzaron una distancia de 252 mil 756 millas respecto a la Tierra, con lo que establecieron una nueva marca para la exploración humana en el espacio y lograron observar la superficie lunar desde una perspectiva inédita.

FBPT