Ciencia y Tecnología

NASA Revelará Detalles de la Misión que Llevará Astronautas a la Luna en 2028

La agencia espacial estadounidense ofrecerá una actualización sobre sus próximas misiones tripuladas y los preparativos para llevar astronautas nuevamente a la superficie lunar

Imagen de la LunaImagen de la Tierra y la Luna. Foto: AFP

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+