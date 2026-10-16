Ciencia y Tecnología

Tesla Presenta su Nuevo Auto Volador; Realiza Maniobras Aéreas con Tecnología de Cohete

El Roadster de Tesla se elevó, giró en el aire y aterrizó sobre sus cuatro ruedas durante una demostración con tecnología de SpaceX

RoadsterFoto: X @Tesla
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Presentan el Nuevo Auto Tesla Volador y Realizan Maniobras Aéreas Durante su Presentación: Así se Ve el Carro | N+