Tesla Presenta su Nuevo Auto Volador; Realiza Maniobras Aéreas con Tecnología de Cohete

Tesla presentó una nueva versión de su automóvil deportivo eléctrico 'Roadster', el cual sorprendió durante una demostración en Texas al elevarse del suelo, girar en el aire y aterrizar sobre sus cuatro ruedas.

El vehículo, desarrollado con tecnología vinculada a SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk, mostró capacidades que van más allá de las de un automóvil deportivo convencional. Durante el evento, también realizó una maniobra sobre una rampa invertida y se elevó por encima del suelo.

La demostración forma parte de la apuesta de Tesla por incorporar tecnología aeroespacial a sus automóviles eléctricos. Sin embargo, las maniobras exhibidas no significan que el Roadster pueda funcionar como un automóvil volador convencional ni que esté autorizado para realizarlas en calles y carreteras.

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Una de las características más llamativas del nuevo Roadster es la incorporación de propulsores de gas frío vinculados al desarrollo tecnológico de SpaceX. Este sistema genera impulsos que permiten levantar el vehículo durante maniobras breves, sin utilizar alas o rotores como otras propuestas de transporte aéreo.

El automóvil también mostró un sistema de succión que le permitió desplazarse por una superficie invertida durante la presentación. No obstante, todavía deben aclararse aspectos sobre el funcionamiento de estas tecnologías en condiciones de conducción cotidiana y su viabilidad para circular legalmente por vías públicas.

Según la información presentada por Elon Musk, el Roadster puede acelerar de cero a 60 millas por hora, equivalentes a aproximadamente 97 kilómetros por hora, en menos de un segundo. La compañía también anunció una velocidad máxima superior a los 370 kilómetros por hora.

Con esta presentación, la compañía busca mostrar las capacidades de su tecnología eléctrica y reforzar la colaboración con SpaceX. Sin embargo, convertir las maniobras exhibidas en un vehículo comercial plantea retos relacionados con la seguridad y el cumplimiento de las regulaciones aplicables.

De acuerdo con los reportes publicados tras el evento, Tesla prevé iniciar la producción del nuevo Roadster en 2028. Por ahora, la demostración muestra las capacidades que la empresa atribuye al modelo, pero no confirma que pueda utilizarse como un automóvil volador en condiciones habituales.

PT