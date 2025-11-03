¿Cuántos Cometas Han Entrado al Sistema Solar? 3I/ATLAS Se Une a Selecta Lista Interestelar

El cometa 3I/ATLAS no sólo ha generado expectativa entre los amantes del cosmos y los eventos astronómicos, se ha unido a la selecta lista de "visitantes" interestelares del Sistema Solar. En N+ te contamos qué otros cuerpos celestes han cruzado este punto de la Vía Láctea.

Aunque hace unos días volvió a ser visible desde la Tierra tras pasar detrás del Sol, lo cierto es que ha llamado la atención de los científicos en días recientes por el brillo Inusual que ha presentado, del cual no se tiene ninguna pista.

También conocido como C/2025 N1 (ATLAS), fue descubierto el 1 de julio de 2025 por la estación del Sistema ATLAS ubicada en Río Hurtado, Chile. De hecho, podría tratarse del cometa más antiguo del Sistema Solar, ya que podría tener 7 mil millones de años.

Video: Cometa 3I/ATLAS en el Sistema Solar: ¿Por Qué la NASA Dejó de Informar sobre su Paso?

¿Cuántos objetos interestelares han entrado al Sistema Solar?

Ante las dudas sobre el paso del cometa 3I/ATLAS, la NASA dio a conocer que es el tercer objeto interestelar conocido que se haya observado, sumándose a la selecta lista.

El primer objetivo interestelar que se haya observado fue el "Oumuamua', descubierto en 2017, mientras que el segundo fue el 2I/Borisov, visualizado en 2019.

Además, detalló que los cometas generalmente reciben el nombre de la persona o equipo que los descubre, por lo que en este caso su nombre se formó con la siguiente "fórmula": ATLAS, por el equipo que lo descubrió; la letra "I" por Interestelar, y "3" por ser el tercer objeto interestelar conocido.

¿De dónde vino el cometa 3I/ATLAS?

Las observaciones de la trayectoria del cometa han permitido conocer a qué velocidad viaja y cuánto mide, además de que se formó en otro sistema solar y de alguna manera fue expulsado al espacio interestelar.

De acuerdo con información proporcionada por la NASA, se ha ido acercando desde la dirección general de la constelación de Sagitario, que es donde se encuentra la región central de la Vía Láctea.

De hecho, cuando fue descubierto, el cometa 3I/ATLAS estaba a unos 670 millones de kilómetros del Sol, dentro de la órbita de Júpiter. Y el pasado 29 de octubre alcanzó el perihelio, es decir que estuvo en su punto más cercano al Sol.

Video: Así se Vio el "Cometa del Siglo" en su Punto Más Cercano a la Tierra

Será hasta inicios del mes de diciembre de este año, cuando este cometa vuelva a aparecer en los telescopios, una vez que pase detrás del Sol.

Historias Recomendadas