Alertan por Tormenta Geomagnética y Llamarada Solar, ¿Qué tan Graves Pueden ser sus Efectos?

El Sol ha registrado una importante actividad a medida que se acerca el Año Nuevo. Actualmente, hay una alerta por una tormenta geomagnética. Además, nuestra estrella acaba de emitir una llamarada solar. Te decimos qué efectos tendrán estos fenómenos.

Las llamaradas solares ocurren cuando el Sol expulsa grandes cantidades de materia y luz.

Durante una tormenta geomagnética, el viento solar golpea el campo magnético de la Tierra, lo que puede causar daños en las telecomunicaciones.

Tormenta geomagnética se extenderá hasta el Año Nuevo

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos anunció una tormenta geomagnética que habrá de llegar a su pico en Año Nuevo. Aunque no hubo efectos visibles por el viento solar en los días 30 y 31 de diciembre, sí se esperan efectos durante el 1 de enero.

A diferencia de otras ocasiones, esta tormenta geomagnética no habrá de causar auroras boreales, como ha ocurrido en años recientes.

No obstante, según el Centro de Predicción de Clima Espacial de la NOAA, sí habrá “interferencias en receptores sensibles, como radares, GPS y comunicaciones por satélite”.

Cuando ocurre una tormenta geomagnética, una gran cantidad de átomos rotos que interactúan con el campo magnético del planeta. La vida sobre la Tierra no corre peligro debido a nuestra atmósfera y nuestro campo magnético, pero las telecomunicaciones y el sistema eléctrico sí pueden sufrir riesgos.

Se registra nueva llamarada solar, ¿qué efectos puede tener?

Al mismo tiempo que la Tierra transita por una tormenta geomagnética que llegará a su pico el 1 de enero 2026, el Sol ha emitido una nueva llamarada solar.

Cuando este viento solar cruza el sistema solar y golpea la Tierra, se producen las tormentas geomagnéticas como la que ya cruza en este momento el planeta.

La NOAA registró el 31 de diciembre una llamarada solar de magnitud M7.1, que se considera moderada. Aunque su intensidad no representa ningún peligro, sí podría causar una degradación en las comunicaciones de alta frecuencia.

