Avi Loeb Revela Anomalías en Cometa Interestelar 3I/ATLAS: ¿Más Pruebas de Origen Alienígeno?

Avi Loeb, científico de Harvard, quien dirige el Proyecto Galileo volvió a insistir en que la trayectoria del objeto interestelar 3I/ATLAS es inusual y las características del objeto sugieren que podría tratarse de tecnología alienígena, como sondas o naves.

En esta ocasión Loeb publicó una entrada en su blog titulada “Anomalías de 3I/ATLAS, Organizadas por Probabilidad”. En esta publicación, el astrónomo detalla varias características del objeto que, en conjunto, hacen del 3I/ATLAS un cuerpo sumamente misterioso.

Aquí te decimos todo lo que dijo el científico de Harvard, sobre las anomalías que menciona sobre el objeto interestelar 3I/ATLAS.

Video: NASA Presenta Nuevas Imágenes del Cometa Interestelar 3I/ATLAS

¿Cuáles son las anomalías en el objeto interestelar 3I/ATLAS que menciona Avi Loeb?

Loeb clasifica varias características del 3I/ATLAS como anomalías mayores, aquellas que no tienen una explicación simple.

Una de ellas tiene que ver con la órbita cerca de Júpiter. Se pronostica que el objeto pasará a una distancia de 53.445 millones de kilómetros de Júpiter el 16 de marzo de 2026. Esta distancia es casi idéntica al radio de Hill de Júpiter (53.502 millones de kilómetros). Esta coincidencia es rara y pudo ocurrir gracias a la aceleración no gravitacional que mostró el objeto. Loeb sugiere que esto significa que el 3I/ATLAS podría tener la intención de liberar dispositivos tecnológicos como satélites artificiales en los puntos de Lagrange L1 y L2 de Júpiter.

Loeb también señala la coincidencia de su llegada. El tiempo de arribo del 3I/ATLAS se ajustó de forma precisa para que pasara a decenas de millones de kilómetros de Marte, Venus y Júpiter. Además, el objeto no fue observable desde la Tierra durante su perihelio.

En cuanto a su tamaño y movimiento, el núcleo del objeto interestelar 3I/ATLAS tiene una masa un millón de veces mayor que la de 1I/`Oumuamua y mil veces mayor que la de 2I/Borisov. El objeto también se mueve más rápido que ambos cuerpos. Loeb explica que el espacio interestelar no contiene suficiente material rocoso para entregar una roca de esta masa una vez por década. Esto sugiere que el 3I/ATLAS pudo apuntar al sistema solar interior, en lugar de provenir de una selección aleatoria de rocas interestelares.

Video: Cometa 3I/ATLAS en el Sistema Solar: ¿Por Qué la NASA Dejó de Informar sobre su Paso?

Noticia relacionada: Telescopio Detecta Señal de Radio desde el Cometa 3I/ATLAS: ¿Qué Significa el Hallazgo?

¿Qué dice Avi Loeb sobre la composición y el comportamiento del objeto interestelar 3I/ATLAS ?

Como otros cuerpos celestes, el 3I/ATLAS expulsa flujos de gas y partículas. Estas emanaciones se originan cuando la radiación solar impacta su núcleo, lo que provoca la liberación de gas y polvo o la sublimación de hielos. Los científicos analizan estos flujos para entender la composición del objeto.

Loeb destaca que la nube de gas alrededor del cometa interestelar 3I/ATLAS tiene mucho más níquel que hierro, similar a las aleaciones de níquel producidas en la industria. La proporción de níquel a cianuro es mucho mayor que en miles de cometas conocidos, lo que podría indicar un origen artificial.

Otro fenómeno inusual es la presencia de un chorro dirigido hacia el Sol (anti-cola) que el objeto mostró entre julio y agosto, y durante noviembre de 2025. Este chorro no es una ilusión óptica, a diferencia de lo que pasa con miles de cometas conocidos. Una imagen de la cámara HiRISE cerca de Marte confirmó una extensión brillante delante del 3I/ATLAS en la dirección de su movimiento. Loeb plantea que, para un objeto tecnológico, un haz de luz o partículas podría servir para mitigar el riesgo de impacto de micrometeoritos.

Video: ‘Cometa del Siglo’ Pasa Cerca de la Tierra, Volverá en 80 Mil Años

Noticia relacionada: Elon Musk Dice que el Cometa 3I/ATLAS Podría Destruir a la Humanidad si se Dirigiera a la Tierra

Finalmente, Loeb comenta que el objeto interestelar 3I/ATLAS muestra una trayectoria retrógrada que se alinea con el plano eclíptico de los planetas alrededor del Sol (dentro de 5 grados). Esto sugiere que la trayectoria pudo diseñarse.

El científico insiste en que la probabilidad de que estas múltiples anomalías ocurran en conjunto es el producto de sus posibilidades individuales, lo que hace al 3I/ATLAS un objeto misterioso si se trata de un cometa natural.

Historias relacionadas:

CH