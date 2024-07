¿Se Verá Desde la Tierra? NASA Da Fecha del Paso de Peligroso Asteroide Apofis

La NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos) informó sobre la aproximación del asteroide 99942 Apofis, por lo que fue catalogado como un objeto cercano a la Tierra (NEO), con un diámetro aproximado de 340 metros.

El asteroide fue descubierto en 2004, cuando fue calificado como peligroso por su alto potencial de impactarse contra la Tierra. Posteriormente, astrónomos dedicaron estudios a su trayectoria, adelantando que se preveía una aproximación de consideración, en 2029.

Posteriormente, estudios realizados en 2021 determinaron que Apofis no representa riesgo potencial de impacto para la Tierra, al menos durante un siglo.

We're preparing a mission to rendezvous with the asteroid #Apophis. ‘Ramses’ will be designed to accompany Apophis through its close and incredibly rare flyby of Earth in 2029.https://t.co/xzyBoiTHmG