Astronautas Toman Fotos de Cometas Lemmon y Swan en la Aurora Boreal desde Estación Espacial

Astronautas de la Estación Espacial Internacional (EEI) captaron a los cometas Lemmon y Swan mientras cruzaban la aurora boreal. Las primeras de estas imágenes que ahora comparte la NASA fueron publicadas por el astronauta japonés Kimiya Yui desde el espacio.

El cometa Lemmon (C/2025 A6) fue captado a 90 millones de kilómetros de la Tierra, mientras que el cometa Swan (C/2025 R2) fue captado a una distancia de 43 millones de kilómetros.

(C/2025 A6) fue captado a 90 millones de kilómetros de la Tierra, mientras que el cometa (C/2025 R2) fue captado a una distancia de 43 millones de kilómetros. Kimiya Yui aseguró que mirar al cometa Lemmon se siente “como salir de una cita”.

Captan cometas cruzando la aurora boreal desde la Estación Espacial Internacional

Aunque el cometa 3I/ATLAS ha captado toda la atención de los aficionados a la astronomía en los últimos meses, el 2025 ha ofrecido varios encuentros con cometas dignos de ser recordados. En enero fue descubierto el cometa Lemmon (C/2025 A6), que alcanzó su perihelio el pasado 8 de noviembre, cuando fue visible desde el hemisferio norte cerca del horizonte.

Por su parte, en marzo del 2025 fue descubierto por el observatorio SOHO el cometa Swan (C/2025 R2), que alcanzó su perihelio en mayo. Mientras que el cometa Lemmon ha sido visible a simple vista en condiciones óptimas, el cometa Swan exige binoculares para ser admirado.

El cometa Lemmon captado mientras cruzaba la aurora boreal. Foto: NASA

Ambos han convocado a cientos de amantes de la astronomía, incluidos los propios astronautas de la EEI.

La NASA ahora ha compartido algunas imágenes que tomó el astronauta japonés Kimiya Yui durante las últimas semanas. Por ejemplo, en una foto del 23 de octubre, el japonés consiguió captar al cometa Lemmon a 90 millones de kilómetros de la Tierra.

El cometa Lemmon era “una sirena nadando en el mar de la aurora”, según astronauta

En la imagen, el cometa aparece cruzando la aurora boreal. Al respecto, el astronauta japonés escribió en X, antes Twitter:

Después de un día ajetreado, tomo fotos para aliviar el cansancio. Últimamente, creo que Lemmoncita [Lemmon-chan, diminutivo afectivo, en japonés] es mi compañera relajante, jaja. Cuando me dirijo a la ventana y me pregunto: ‘¿Qué tipo de expresión me mostrará hoy?’, siento como si estuviera saliendo a una cita y es divertido.

Cometa Swan sobre la aurora boreal desde la EEI. Foto: NASA

Por su parte, el cometa Swan fue captado desde la EEI a una distancia de 43 millones de kilómetros. En la imagen, el cometa pasa por encima de Canadá antes del amanecer orbital; cabe recordar que la EEI atraviesa 16 amaneceres al día, pues viaja a más de 7 kilómetros por segundo.

Sobre estos avistamientos, Kimiya Yui también escribió que Lemmon era:

Ella estaba bailando tan elegantemente en el universo previo al amanecer que es difícil llamarla Lemmon-chan, así que hoy la llamaré Lemmon-san [partícula de respeto en japonés] jajaja. Era como una sirena nadando en el mar de la aurora.

