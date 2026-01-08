La NASA anunció que la actual tripulación de la Estación Espacial Internacional (EEI) regresará a la Tierra debido a que un astronauta presenta un problema médico. La agencia espacial rechazó aclarar el diagnóstico del astronauta, así como su identidad, pero aseguró que se encuentra estable.

Noticia relacionada: Astronautas Toman Fotos de Cometas Lemmon y Swan en la Aurora Boreal desde Estación Espacial

La NASA regresará a astronautas debido a un problema médico

Durante una conferencia de prensa, Jared Isaacman, actual administrador de la NASA, confirmó que la tripulación de la Estación Espacial Internacional volverá a la Tierra. El funcionario estadounidense confirmó que este regreso anticipado se debe al problema médico de un astronauta:

Ayer, 7 de enero, un miembro de la tripulación a bordo de la estación presentó una situación médica y ahora está estable.

La agencia espacial tomó la decisión de regresar a la tripulación completa de la misión Crew-11. Los cuatro tripulantes que volverán al planeta son:

Zena Cardman , geobióloga estadounidense y astronauta de 38 años

, geobióloga estadounidense y astronauta de 38 años Michael Fincke , astronauta estadounidense de 57 años

, astronauta estadounidense de 57 años Kimiya Yui , astronauta de la Agencia Japonesa de Exploración Espacial (JAXA)

, astronauta de la Agencia Japonesa de Exploración Espacial (JAXA) Oleg Platonov, cosmonauta de la Agencia Espacial Rusa (Roscosmos)

VIDEO: Así se Ve una Aurora Boreal desde la Estación Espacial Internacional

NASA rechaza revelar el diagnóstico del astronauta, así como su identidad

Durante la conferencia, Isaacman declaró que se trataba de una “condición médica severa”. Por su parte, James Polk, jefe de Salud de la NASA, reiteró que el paciente está “completamente estable”, pero dijo que por privacidad no se revelaría ni el diagnóstico ni su identidad.

Además, el funcionario señaló que la Estación Espacial Internacional, pese a contar con equipo médico, no cuenta con todas las herramientas disponibles en Tierra:

Como ustedes saben, tenemos una gran selección de equipo médico a bordo de la Estación Espacial Internacional, pero no tenemos el equipo completo que quisiéramos en un caso de emergencia.

No obstante, sí dijo que fue posible atender la emergencia y estabilizar al paciente. “En este caso, el equipo médico fue suficiente”, agregó. El regreso de los astronautas no será de emergencia, pero sí deberá adelantarse debido al “riesgo persistente”:

Como el astronauta está estable, esta no es una evacuación de emergencia. No vamos a regresarlos de inmediato.

Historias recomendadas: