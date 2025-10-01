Calendario Lunar de Octubre 2025: ¿Cuándo Hay Super Luna y Todas las Fases del Mes?

En octubre, el cielo nocturno sorprenderá quienes suelen admirarlo o suelen seguir temas del espacio, porque la Luna estará muy resplandeciente en ciertas fechas. En N+, te compartimos el calendario de las fases lunares.

Además de las fases lunares comunes, en este mes habrá una super Luna que por su brillo y cercanía a la Tierra se verá más resplandeciente. Si no te quieres perder los demás eventos celestes que se esperan, en N+ te informamos cuándo sucederán: Calendario Astronómico Octubre 2025: Lluvias de Estrellas y Todos los Eventos Celestes que Habrá.

Video: Eclipse Lunar: Luna de Sangre Cautiva Dubai con Imágenes Sobre Iconos Arquitectónicos; Así se Vio

¿Cuándo será la Luna Llena de octubre 2025?

La Luna llena sucederá el 7 de octubre a las 03:47 GMT, en México será en la madrugada, cuando nuestro satélite se encuentre en la constelación de Aries. En esta ocasión se tratará de una Super Luna, lo que significa que se verá hasta un 6.6% más grande y un 13% más luminosa que una luna llena común, debido a que estará en su punto más cercano a la Tierra.

Nota relacionada: ¿Cuándo es la Noche Internacional de Observación de la Luna y qué Actividades Hay en 2025?

Esta Luna es conocida como la Luna de Cosecha, un nombre que proviene de las antiguas tradiciones agrícolas, ya que su luz prolongaba las jornadas de trabajo en los campos durante el otoño.

Fechas del calendario lunar en octubre 2025

Durante el mes, la Luna recorrerá todas sus fases habituales. Estas son las fechas clave que debes contemplar para no perdértela:

Martes 7 de octubre: Luna Llena o Super Luna de Cosecha.

Lunes 13 de octubre: Cuarto Menguante

Martes 21 de octubre: Luna Nueva

Miércoles 29 de octubre: Cuarto Creciente

Historias recomendadas:

FBPT