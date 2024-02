Cambio Climático Podría Influir en Nombres de los Bebés

Cada día sabemos más sobre los efectos del cambio climático sobre el planeta y los ecosistemas. Sin embargo, ningún estudio había analizado con anterioridad cómo este fenómeno podría influir en los nombres de los recién nacidos.

La investigación fue obra de los ecologistas evolutivos Raymond Huey y Donald Miles, que laboran en la Universidad Washington y en la Universidad de Ohio, respectivamente. Ambos se preguntaron si el clima podía influir en los nombres de los bebés.

En Estados Unidos, por ejemplo, son populares nombres como April (“Abril”, en español) y Autumn (“Otoño”).

Los investigadores acudieron a las bases de datos del gobierno de los Estados Unidos y analizaron 350 millones de nombres inscritos entre 1910 y 2021. Lo primero que notaron fue la frecuencia con que las bebés son nombradas por nombres relacionados con la primavera y el inicio del verano: April, May (“Mayo”) y June (“Junio”).

Según el reporte publicado en Evolutionary Humanities y recuperado por Science, June fue el nombre más popular relacionado con un mes entre 1910 y 1950. Posteriormente, fue April el nombre que comenzó a tomar notoriedad, entre las décadas de 1960 y 2000.

En su momento de mayor popularidad, April representó el 96% de los nombres basados en meses. Por supuesto, los investigadores no descartan la influencia del entorno cultural. En este caso habría tenido influencia la canción April Will Come She Will, que lanzó el dúo Simon & Garfunkel en 1966.

El estudio también encontró que el nombre Autumn era más popular en las zonas de los Estados Unidos donde el follaje se pinta de un característico color ocre. Ante estos hallazgos, los cientíticos creen que los nombres de las y los bebés podrían cambiar a medida que el cambio climático haga más tibios los primeros meses del año en el hemiferio norte del planeta.

Al respecto la investigadora Ruth Mays declaró a News Achieve que es “interesante especular si nuestros bisnietos se llamarán January (‘Enero’) o February (‘Febrero’) a medida que el calentamiento global se acelere”.