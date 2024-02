Ciencia: ¿Por qué brillan los ojos de los gatos en la oscuridad?

(Foto: Pixabay)

La mirada felina

Tapetum lucidum

¿En qué les beneficia?

Si tienes gatos sabes que, sobre todo en las noches o en lugares oscuros, sus ojos brillan cuando les da de golpe algún tipo de luz.Justo por lo anterior, suelen salir con "ojos diabólicos" en las fotos con flash.De tan común, pocas veces pensamos en la razón detrás de ese curioso brillo enPero la ciencia tiene una explicación, que abunda en esta característica felina, que incluso tiene una función más allá de hacerlos ver temibles.La curiosa mirada felina ha sido motivo de diferentes explicaciones a lo largo de la historia. No por nada, en varias culturas se les considera los guardianes del inframundo por esos curiosos ojos brillantes.Pero los raros brillos en los ojos del gato no tienen nada de sobrenatural, y si una tiene una explicación científica, que ha documentado el científico veterinario J.A. Coles .Los ojos felinos cuentan con una banda de células detrás de sus fotoreceptores, la zona de los ojos que se especializa en la conversión de la luz en impulsos nerviosos que el cerebro transforma en imágenes. Esta banda de células se llamaElde los gatos funciona como una especie de espejo cóncavo dentro del ojo, haciendo que la luz que entra por la pupila del felino pase por la retina tanto al penetrar en el ojo como al rebotar sobre dicho tapete.Por lo anterior,refleja más la luz que el ojo humano; tanto que incluso puede percibirse a simple vista.Así, en realidad los ojos de los gatos no brillan, sino que reflejan mucho más la luz exterior.Elpermite a los gatos aprovechar al máximo la luz ambiental, y por eso pueden ver en la oscuridad (siempre y cuando no sea total).También les brinda una capacidad visual aumentada (pudiendo ver en un rango de hasta 200 grados), y adicionalmente les sirve para espantar a posibles depredadores.Finalmente, elevita que la información visual se pierda, debido a que el ojo no refleja la totalidad de la luz. Aun así, se pierde algo de información visual, por eso los gatos no pueden ver algunos colores, como el rojo, el anaranjado, ni el café.https://www.youtube.com/watch?v=XBD6HnzoTCs