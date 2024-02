Ciencia: ¿Qué es y para qué sirve la Luna artificial que desarrolló China?

Foto: Unsplash

La Luna artificial china

La levitación diamagnética

¿Para qué?

Como salido de una película de ciencia ficción, esta semana se viralizó una noticia sobre el desarrollo de una, fabricada por el gobierno chino.La noticia fue replicada en todos los medios del mundo, pero la mayoría de los lectores no terminaron de entender la razón detrás de esta innovación.A continuación te contamos los detalles de este peculiar desarrollo científico, que podría ayudar a la exploración espacial y revolucionarla en más de una forma.Cuando se anunció que China había desarrollado una "", algunos incautos pensaron que se trataba de una especie de nave espacial que replicaría la apariencia de nuestro satélite.Si bien, la tecnología china no es exactamente eso, es más impresionante de lo que podrías creer.En realidad, se trata de una instalación de investigación científica, dentro de sus paredes se están dando los últimos detalles a una especie de pequeño simulador que puede replicar las condiciones físicas y climáticas de la.Es decir, se trata de un pequeño dispositivo acondicionado para simular las condiciones de la. Aunque suena menos impresionante que una "Luna falsa", es más importante de lo que crees.En primer lugar, desarrollar la tecnología que simula el entorno de baja gravedad lunar no es fácil.Para lograrlo, científicos chinos desarrollaron tecnología de campos magnéticos, bajo los mismos principios que hace 25 años habían permitido hacer "levitar" a una rana en Reino Unido .En el experimento de 1997, se hizo uso de magnetos para equilibrar la gravedad de la rana, y le permitió levitar con un equilibrio estable.Conseguir realizar lo mismo con un pequeño laboratorio no es nada fácil, y requirió mucho esfuerzo, tecnología y dinero.La tecnología que permitirá funcionar a esta innovación china fue desarrollada en 1997 por el científico británico, en el ya mencionado experimento de la rana flotante.En su momento, por lo curioso de levitar a una rana, Geim ganó elde ese año, los premios que se dan a los inventos más ridículos.La levitación de la rana de Geim fue posible gracias a los principios de.Se trata de un tipo de levitación que se consigue al aplicar un campo magnético externo a los átomos de un objeto.Con esto, los electrones modifican su movimiento, produciendo su propio campo magnético para oponerse al externo.Normalmente se consigue con ayuda de magnetos, que tienen que ser suficientemente fuertes como para que la fuerza magnética de repulsión entre él y el campo de los átomos "venzan" la gravedad y permitan levitar al objeto.Curiosamente, por sus estudios sobre el grafeno, Geim ganó el premio Nobel de Física -ahora sí el auténtico- en el 2010.De acuerdo con medios locales , la Luna artificial china se pondrá a levitar este mismo año en Xuzhou, en la provincia de Jiangsu.Gracias a su tecnología basada en el magnetismo se podrá replicar las condiciones de laen una cámara de vacío de 60 centímetros.Si todo sale bien, la cámara podrá mantenerse flotando indefinidamente, lo que permitirá llenarla de rocas y polvo para imitar la superficie lunar.Ahora bien, ¿para qué servirá esta? China tiene planeado lanzar una misión tripulada a la Luna, incluso construir una base permanente en nuestro satélite.Este ambicioso plan necesita, para conseguirse, de mucha tecnología que se está desarrollando actualmente, y los especialistas chinos piensan que es mejor probar su tecnología antes de lanzar sus misiones.Es decir, laservirá para probar la tecnología que están desarrollando los científicos chinos, en entornos de baja gravedad prácticamente igual a la de la Luna.Los especialistas podrán ver de primera mano cómo se deforman los materiales en las condiciones de la Luna, así como el tiempo de resistencia de los mismos.La idea es aprovechar estafalsa para evitar problemas, y poder probar sin demasiado gasto y con mucho mayor control la tecnología que actualmente se mantiene en desarrollo.https://www.youtube.com/watch?v=lYwGz9gweLQ