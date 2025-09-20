Cometa 3I/ATLAS: ¿Es Un Objeto Interestelar y Cuándo Pasará por la Tierra?

El cometa 3I/ATLAS que atraviesa el sistema solar, y el cual fue detectado el 1 de julio de 2025 por el telescopio de sondeo ATLAS en Chile, ha atraído la atención del mundo por diversas declaraciones de expertos en el espacio e incluso por el debate de si pasará cerca de nuestro planeta, la Tierra.

Una de las opiniones más controversiales es la de Avi Loeb, físico teórico y profesor de Harvard, quien planteó la hipótesis de que las características del cometa 3I/ATLAS podrían corresponder a un objeto artificial, incluso de origen extraterrestre.

Mientras que en México, las declaraciones de Loeb, fueron retomadas por el periodista, experto en temas de ovnis, Jaime Maussan, quien mediante un video aseguró que el cometa 3I/ATLAS es una nave espacial.

“Las características del objeto interestelar 3I/ATLAS son extraordinarias. Numerosos detalles sugieren que podría ser una nave espacial extraterrestre”, señaló Maussan.

El Astrofísico de @Harvard, Dr. Avi Loeb, sugirió que los seres humanos deben abandonar su egoísmo, para dejar de pensar que somos en centro del Universo. pic.twitter.com/wJcPTpVvi8 — Jaime Maussan (@jaimemaussan1) September 19, 2025

Pero la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, mejor conocida como la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) y la mayoría de la comunidad astronómica, han reiterado que el 3I/ATLAS se trata de un cometa natural.

Y es que observaciones más precisas como las imágenes del telescopio Hubble muestran que el núcleo del cometa 3I/ATLAS mide entre 0.6 y 5.6 kilómetros, un tamaño convencional para un cometa.

¿El cometa 3I/ATLAS cuándo pasará por la Tierra?

Según los cálculos de autoridades espaciales, descartan que el cometa 3I/ATLAS represente cualquier riesgo para la Tierra.

Ya que el cometa 3I/ATLAS pasará a unos 270 millones de kilómetros de distancia, casi el doble de la separación entre la Tierra y el Sol, lo cual no representa ningún peligro para nuestro planeta.

Lo que sí es un hecho es que el cometa 3I/ATLAS pueda ser visto desde nuestro planeta.

